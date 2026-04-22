La Casa Blanca confirmó que Trump no fijó un plazo límite para que Irán envíe una propuesta

La Casa Blanca informó este miércoles que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , está satisfecho con la campaña de presión económica contra Irán y no ha establecido un “plazo firme” para que Teherán envíe propuestas para negociar la paz definitiva en Oriente Medio.

Donald Trump anunció "diálogo" en Pakistán, pero amenazó con destruir Irán: "Se acabó el señor amable"

Trump anticipa que "es posible" una nueva ronda de paz con Irán

La secretaria de prensa Karoline Leavitt, dialogó con la prensa y señaló que Irán “no puede ni siquiera pagar a su propia gente como resultado de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los medios de comunicación frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Leavitt expresó que Trump no puso un plazo estricto a Irán para que envíe una respuesta. “No voy a fijar un calendario por el Presidente . En última instancia, el calendario lo determinará el comandante en jefe”, remarcó.

Por otro lado, Leavitt señaló: "Está satisfecho con el bloqueo naval y entiende que Irán está en una posición muy débil . Las cartas están ahora mismo en manos del presidente Trump”.

Trump confirmó un posible diálogo de paz

En medio de la extensión indefinida del alto el fuego, el presidente Donald Trump reavivó este miércoles las expectativas de una salida diplomática al conflicto con la República Islámica de Irán.

En declaraciones al diario The New York Post, el mandatario sugirió que este viernes podrían anunciarse avances para retomar las conversaciones de paz.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva cumbre, Trump respondió a través de un mensaje de texto: "¡Es posible! Presidente DJT". Esta señal se alinea con la información proveniente de Islamabad, Pakistán, país que oficia de mediador y sede del diálogo, donde fuentes diplomáticas destacaron "avances positivos" que permitirían un nuevo encuentro dentro de las próximas 36 a 72 horas.

La postura de Irán

Tras la frustrada reunión que estaba prevista para este miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, afirmó que Teherán regresará a la mesa de negociación únicamente cuando se den las "condiciones necesarias y razonables".

Si bien el diplomático no detalló cuáles son esas exigencias, subrayó que cualquier acuerdo deberá "materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní frente a los objetivos maliciosos de sus enemigos".