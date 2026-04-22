22 de abril de 2026 - 20:55

Encontraron asesinada a una influencer de 17 años: investigan una "venganza" y la función del novio

La influencer, conocida como La Mazorca en TikTok, habría tenido un vínculo con una persona que murió días antes en la misma zona, según los investigadores.

La influencer Katherine Mejía Argueta, conocida en TikTok como La Mazorca.

La influencer Katherine Mejía Argueta, conocida en TikTok como La Mazorca.

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@lamazorca09
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una influencer de Honduras fue encontrada muerta en una zona rural luego de haber sido reportada como desaparecida. La principal hipótesis de la investigación gira en torno a que fue víctima de una emboscada vinculada a una presunta trama de venganza, y su pareja fue detenido como sospechoso.

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Se trata de Katherine Mejía Argueta, de 17 años y conocida en redes sociales como “La Mazorca”. El cuerpo apareció en una plantación de palmeras africanas -al norte del país-, con evidentes signos de violencia, y a tan solo un día después de la denuncia de su paradero.

Una hipótesis: cómo prepararon la escena

Según informa la investigación, la joven fue contactada previamente por una supuesta “oferta laboral” que habría servido como engaño para llevarla hasta el lugar. Fue acompañada por su pareja, Óscar Adonis.

El descubrimiento se dio tras el aviso de personas que circulaban por esa zona alejada, quienes alertaron a la policía local. Al llegar, los agentes constataron que la víctima presentaba heridas graves, entre ellas cortes en el cuello, y tenía el rostro cubierto de sangre, según reportes de medios locales.

En paralelo, los investigadores sostienen que el crimen podría estar relacionado con un plan que se inició el 15 de abril, cuando un desconocido la contactó por redes sociales con la excusa de ofrecerle una oportunidad laboral para potenciar su actividad como creadora de contenido.

Su pareja “sabía sobre el crimen”

La joven acudió al encuentro con Adonis, quien luego fue detenido junto a otras dos personas como sospechosas del homicidio. Según la investigación, al llegar al sitio indicado fueron interceptados por un grupo que habría montado la emboscada, finalizando luego en el crimen.

El propio Adonis declaró que actuó bajo amenazas y que fue obligado a participar, asegurando que cumplió el rol de atraer a la víctima hacia el lugar. De esta manera, él conocía el plan y que su pareja de 17 años iba a morir. “Era una de dos: plata o plomo”, afirmó ante las autoridades.

En cuanto a la hipótesis de venganza, tomó mayor fuerza luego de que fuentes oficiales indicaron que la joven habría tenido un vínculo con una persona que murió días antes en la misma zona. En ese contexto, los detenidos la señalaron como presunta responsable intelectual de ese hecho.

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