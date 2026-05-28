Stephanie Demner explotó en redes tras descubrir quién le contó sobre su embarazo a Ángel de Brito

Stephanie Demner denunció que una ecografista filtró la noticia de su embarazo “sin su consentimiento” y apuntó con dureza contra la profesional de la salud: “Hija de..”. La influencer aseguró que la situación ocurrió durante un control previo a las 12 semanas y lanzó un fuerte descargo en redes sociales.

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Según relató, el episodio salió a la luz cuando el periodista de chimento Ángel de Brito le escribió para preguntarle “¿estás embarazada?” . Sin poder creerlo, Demner le confirmó la noticia e investigó cómo se filtró el dato . El mismo periodista le confesó que le llegó un mensaje desde un perfil de Instagram.

Al darle el nombre de la persona involucrada, la reconocida influencer descubrió que la información había salido directamente de una profesional de la salud, que trabaja en el centro médico donde se realizó la ecografía. “El storytime más pedido” , escribió en la descripción del video donde contó detalle por detalle.

La joven tituló el relato : “Me hice una ecografía de mi segundo embarazo y la ecografista le mandó un mensaje a Ángel de Brito” . De esta forma comenzó el storytime.

La influencer explicó que todavía no quería hacer público el embarazo porque no había llegado a la ecografía principal de las 12 semanas, una instancia que muchas mujeres esperan para compartir la noticia con tranquilidad debido a los riesgos que pueden existir durante los primeros meses.

En esa línea, Demner explicó: “Mi gestación venía súper bien, espectacular. Lo sabía mi entorno muy cercano y unas pocas personas con las que trabajo. No había llegado a los oídos de De Brito, ni de ningún otro periodista”.

“El día que me voy a hacer una ecografía de control, por la noche, me llega un mensaje de Ángel en donde me preguntó si estaba embarazada. Se lo confirmé y le pregunté cómo lo sabía, así que me reveló que le había llegado un mensaje”, continuó.

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Descubrió a la culpable y pensó en "denunciarla"

Así que comencé a buscar: “Cuando vi el perfil de esta persona en Instagram, me di cuenta de que no la conocía, tampoco tenía gente en común y busqué información en línea. Descubrí que era la ecografista del centro donde fui a hacerme la ecografía".

“Pensé en mandarle un mensaje, denunciarla, porque violó el secreto profesional que debe cumplir con los pacientes”, sostuvo la influencer, aunque aclaró que por el momento decidió esperar.

Por tanto, se preguntó en forma retórica: “¿Cuál es la necesidad de ser cero empática con otra mujer y contar un secreto por el único hecho de decirlo?”. Como única respuesta, enfatizó sobre la señalada: “No tuvo un beneficio, ni se le pagó por la primicia. Simplemente, lo quiso revelar".

“Es pésimo lo que hizo. Si sos personal de salud y te enterás que una persona está embarazada, cuidale el secretito, no seas hija de (…)”, cerró la influencer.