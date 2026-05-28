Thiago Medina fue visto con una creadora de contenido para adultos: cómo fue la reacción de sus fanáticos

Thiago Medina decidió dejar atrás su relación con Daniela Celis y comenzó una nueva etapa sentimental luego de varios intentos fallidos por recomponer el vínculo. Mientras la madre de sus hijas Aimé y Laia mantiene un romance con Nick Sicaro, el ex Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena por un video que rápidamente se viralizó en redes sociales .

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Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers y muestran a Thiago a los besos con Karina, una streamer chilena que también crea contenido para plataformas digitales y OnlyFans. “ Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina , hace contenido para OnlyFans y ya la sigue en Instagram”, comentó Flowers al compartir el material que comenzó a circular en redes.

Karina es una influencer chilena dedicada al streaming y a la producción de contenido online. Según trascendió, recientemente llegó a la Argentina y comenzó a mostrarse públicamente junto a Thiago.

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Durante una transmisión en vivo, el ex participante de Gran Hermano aseguró que el encuentro entre ambos “se va a repetir”, una frase que muchos interpretaron como la confirmación de un vínculo que recién comienza.

El video que generó polémica en redes sociales

En paralelo a los rumores de romance, Thiago volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia luego de publicar un video junto a Karina que provocó críticas y preocupación entre usuarios por el tipo de contenido compartido.

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Las imágenes mostraban al influencer rodeado de varias mujeres dentro de un living en escenas sugestivas y provocativas frente a cámara. Algunos usuarios calificaron el contenido como “al borde de la censura” debido a la estética del video y a distintas situaciones que aparecían durante la grabación.

La publicación se viralizó rápidamente y generó un fuerte debate en redes sociales sobre los límites del contenido que circula en plataformas digitales y las posibles sanciones que podrían aplicarse en casos de publicaciones consideradas inapropiadas.