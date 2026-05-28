28 de mayo de 2026 - 19:25

Thiago Medina fue visto con una creadora de contenido para adultos: cómo fue la reacción de sus fanáticos

Thiago Medina decidió dejar atrás su relación con Daniela Celis y comenzó una nueva etapa sentimental luego de varios intentos por recomponer el vínculo.

Thiago Medina contó que le da más pudor de sus cicatrices.

Thiago Medina contó que le da más pudor de sus cicatrices.

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Por Redacción Espectáculos

Thiago Medina decidió dejar atrás su relación con Daniela Celis y comenzó una nueva etapa sentimental luego de varios intentos fallidos por recomponer el vínculo. Mientras la madre de sus hijas Aimé y Laia mantiene un romance con Nick Sicaro, el ex Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena por un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Thiago Medina y Daniela Celis

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers y muestran a Thiago a los besos con Karina, una streamer chilena que también crea contenido para plataformas digitales y OnlyFans. “Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para OnlyFans y ya la sigue en Instagram”, comentó Flowers al compartir el material que comenzó a circular en redes.

Quién es Karina, la joven vinculada sentimentalmente con Thiago Medina

Karina es una influencer chilena dedicada al streaming y a la producción de contenido online. Según trascendió, recientemente llegó a la Argentina y comenzó a mostrarse públicamente junto a Thiago.

Thiago Medina
Thiago Medina sigue mejorando a casi un mes del accidente que lo tuvo con riesgo de vida.

Thiago Medina sigue mejorando a casi un mes del accidente que lo tuvo con riesgo de vida.

Durante una transmisión en vivo, el ex participante de Gran Hermano aseguró que el encuentro entre ambos “se va a repetir”, una frase que muchos interpretaron como la confirmación de un vínculo que recién comienza.

El video que generó polémica en redes sociales

En paralelo a los rumores de romance, Thiago volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia luego de publicar un video junto a Karina que provocó críticas y preocupación entre usuarios por el tipo de contenido compartido.

Thiago Medina
Thiago Medina será fue convocado para un importante proyecto en televisión.

Thiago Medina será fue convocado para un importante proyecto en televisión.

Las imágenes mostraban al influencer rodeado de varias mujeres dentro de un living en escenas sugestivas y provocativas frente a cámara. Algunos usuarios calificaron el contenido como “al borde de la censura” debido a la estética del video y a distintas situaciones que aparecían durante la grabación.

La publicación se viralizó rápidamente y generó un fuerte debate en redes sociales sobre los límites del contenido que circula en plataformas digitales y las posibles sanciones que podrían aplicarse en casos de publicaciones consideradas inapropiadas.

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