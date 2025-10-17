Thiago Medina continúa su recuperación tras el grave accidente y Daniela Celis reveló su delicado estado

Después del grave accidente en moto que sufrió y que lo mantuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Thiago Medina avanza lentamente en un complejo proceso de rehabilitación. El exparticipante de Gran Hermano atraviesa una etapa de reconstrucción física y cognitiva.

Daniela Celis y Thiago Medina El delicado estado de salud de Thiago Medina En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, Celis brindó detalles del estado actual de Medina y de los desafíos que enfrenta día a día. “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”, señaló con tono firme y realista. Luego agregó: “Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”. Según explicó, Thiago continúa un proceso de rehabilitación integral con esfuerzo y perseverancia: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”.

Thiago Medina y su pareja, Daniela Celis Tras casi un mes internado, Medina recibió el alta médica y volvió a su casa, donde pudo reencontrarse con Daniela y con sus hijas. Este momento marcó un punto de inflexión en su recuperación y fue plasmado por Celis en un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde reflejó el tránsito de la angustia al alivio. En las imágenes se lo ve junto a sus hijas desde su nacimiento hasta el esperado reencuentro familiar.

Thiago Medina y Daniela Celis La publicación estuvo acompañada por la canción “Pa”, de Tini Stoessel, tema que la artista dedicó a su padre durante una situación médica crítica. En su mensaje, Daniela escribió: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos @thi4go_km”. El texto sintetiza la gratitud y el alivio de una familia que atravesó semanas de incertidumbre y ahora busca volver a la normalidad, aunque con nuevos desafíos por delante.