17 de octubre de 2025 - 22:59

Thiago Medina continúa su recuperación tras el grave accidente y Daniela Celis reveló su delicado estado

Según comentó la madre de sus hijas, Thiago Medina debe aprender a escribir y leer otra vez.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

Foto:

Web
Por Redacción Espectáculos

Leé además

hasta las lagrimas: las emocionantes palabras de camilota, hermana de thiago medina

Hasta las lágrimas: las emocionantes palabras de Camilota, hermana de Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos
thiago medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a daniela celis

Thiago Medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a Daniela Celis

Por Redacción Espectáculos
Daniela Celis y Thiago Medina

El delicado estado de salud de Thiago Medina

En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, Celis brindó detalles del estado actual de Medina y de los desafíos que enfrenta día a día. “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”, señaló con tono firme y realista. Luego agregó: “Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”. Según explicó, Thiago continúa un proceso de rehabilitación integral con esfuerzo y perseverancia: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”.

Thiago Medina y su pareja, Daniela Celis

Tras casi un mes internado, Medina recibió el alta médica y volvió a su casa, donde pudo reencontrarse con Daniela y con sus hijas. Este momento marcó un punto de inflexión en su recuperación y fue plasmado por Celis en un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde reflejó el tránsito de la angustia al alivio. En las imágenes se lo ve junto a sus hijas desde su nacimiento hasta el esperado reencuentro familiar.

Thiago Medina y Daniela Celis

La publicación estuvo acompañada por la canción “Pa”, de Tini Stoessel, tema que la artista dedicó a su padre durante una situación médica crítica. En su mensaje, Daniela escribió: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos @thi4go_km”. El texto sintetiza la gratitud y el alivio de una familia que atravesó semanas de incertidumbre y ahora busca volver a la normalidad, aunque con nuevos desafíos por delante.

Thiago Medina encara una etapa de recuperación profunda. Daniela, por su parte, acompaña el proceso con presencia y optimismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Thiago Medina fue dado de alta y habló de su accidente.

Qué dijo Thiago Medina sobre el día de su accidente: cómo sigue su tratamiento

Por Agustín Zamora
Thiago Medina agradeció a sus seguidores desde el hospital.

Thiago Medina recibió el alta médica y se reencontró con sus hijas tras un mes de internación

Por Redacción Espectáculos
Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: Ya está de motos.

Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: "Ya está de motos"

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina sigue mejorando a casi un mes del accidente que lo tuvo con riesgo de vida.

Daniela Celis contó cómo sigue Thiago Medina a casi un mes del accidente y qué evalúan los médicos

Por Agustín Zamora