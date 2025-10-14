Qué dijo Thiago Medina sobre el día de su accidente: cómo sigue su tratamiento

El ex Gran Hermano debe cumplir al pie de la letra el tratamiento impuesto por los médicos para recuperar movilidad y hacer vida normal.

Después de algo más de un mes, Daniela Celis volvió al programa de streaming del que participa y contó cómo sigue la recuperación de Thiago Medina. El mediático tuvo un accidente con su moto el 12 de septiembre y, después de 27 días, salir de terapia intensiva y recibir el alta médica.

Además de contar lo contenta que estaba por la energía que le llegó de la gente y lo durísimo que fueron los primeros días de la internación, Daniela Celis dio detalles de cómo fueron las primeras horas del padre de sus hijas fuera del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Thiago Medina Thiago Medina fue dado de alta y habló de su accidente. web En Patria y Familia (Luzu), la panelista contó cómo fue el detrás de escena del momento en el que salió por la puerta del centro médico. “Cuando Thiago salió tenía mucha cantidad de estímulos, 200 cámaras y gente que parecía un teatro de Mar del Plata. ¿Cómo tomó toda esta nueva información, esto de estar en todos los portales?“, quiso saber Lucas Spadafora.

Daniela Celis contó detalles de la nueva vida de Thiago Medina Sin dudar, “Pestañela” dio detalles que hasta ahora se desconocían. “Lo preparamos. En el hospital tenía psicólogos también, que sigue estando con psicóloga Thiago. Intenté contarle lo máximo que se podía llegar a enterar para cuando le pregunten las cosas, porque no se acordaba cómo fue el accidente o qué es lo que estaba haciendo ese día”, remarcó.

Thiago Medina Thiago Medina fue dado de alta y habló de su accidente. web La mediática dijo que entendían que eran preguntas que le iban a hacer y que él quería saber, además. “Le respondíamos lo que él preguntaba, ni más ni menos. Esto fue un proceso de a poquito. A los días se le prendió la televisión cuando pasó a sala, se le dio el teléfono también en ese momento. Todo muy cuidado y muy acompañado”, agregó.