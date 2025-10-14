14 de octubre de 2025 - 09:22

Qué dijo Thiago Medina sobre el día de su accidente: cómo sigue su tratamiento

El ex Gran Hermano debe cumplir al pie de la letra el tratamiento impuesto por los médicos para recuperar movilidad y hacer vida normal.

Thiago Medina fue dado de alta y habló de su accidente.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Desde la psicología, la salud, la ciencia, la conducta y los hábitos, tener el auto sucio refleja tu equilibrio interior.

Qué significa tener el auto sucio según los psicólogos

Por Ignacio Alvarado
Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Quién salió segundo, tercero y cuarto en La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer, el gran ganador

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina
Thiago Medina fue dado de alta y habló de su accidente.

En Patria y Familia (Luzu), la panelista contó cómo fue el detrás de escena del momento en el que salió por la puerta del centro médico. “Cuando Thiago salió tenía mucha cantidad de estímulos, 200 cámaras y gente que parecía un teatro de Mar del Plata. ¿Cómo tomó toda esta nueva información, esto de estar en todos los portales?“, quiso saber Lucas Spadafora.

Daniela Celis contó detalles de la nueva vida de Thiago Medina

Sin dudar, “Pestañela” dio detalles que hasta ahora se desconocían. “Lo preparamos. En el hospital tenía psicólogos también, que sigue estando con psicóloga Thiago. Intenté contarle lo máximo que se podía llegar a enterar para cuando le pregunten las cosas, porque no se acordaba cómo fue el accidente o qué es lo que estaba haciendo ese día”, remarcó.

Thiago Medina
Thiago Medina fue dado de alta y habló de su accidente.

La mediática dijo que entendían que eran preguntas que le iban a hacer y que él quería saber, además. “Le respondíamos lo que él preguntaba, ni más ni menos. Esto fue un proceso de a poquito. A los días se le prendió la televisión cuando pasó a sala, se le dio el teléfono también en ese momento. Todo muy cuidado y muy acompañado”, agregó.

“Era consciente de lo que estaba pasando afuera. No sé si la magnitud de lo que sucedía, pero consciente estaba. Y en el momento del alta se le dio para elegir salir por la puerta principal y dar notas o salir por atrás tranquilo para irse a la casa. Thiago me dijo, ‘yo quiero agradecer a la gente’. Quiso decir que estaba el ahí también”, cerró.

