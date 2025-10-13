Quién salió segundo, tercero y cuarto en La Voz Argentina 2025: Nicolás Behringer, el gran ganador

Nicolás Behringer, el artista callejero que incursionó en el Team Luck Ra , se consagró en la noche de este lunes como el gran ganador de La Voz Argentina 2025. Con una historia de vida conmovedora y su potente voz logró conquistar al público, que lo eligió por sobre los otros tres finalistas.

Cuando Nicolás recibió la noticia por parte del conductor Nico Occhiato, su coach salió de inmediato a abrazarlo en un eufórico festejo. Luck Ra apostó por Behringer desde la audiciones a ciegas y celebró que su decisión lo haya llevado como equipo ganador de esta última edición de La Voz.

El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia. Los fanáticos de La Voz empatizaron con el participante, principalmente por su humildad y su notable evolución a lo largo del certamen, que lo convirtieron en uno los más queridos.

— La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 14, 2025

"Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa" , confesó Behringer, emocionado en la final. Y agregó: "Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes cuando me costaba ser grabado con un celular es un orgullo".

Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".

Cabe mencionar que Nicolás Behringer se impuso en la votación final sobre los otros tres talentosos finalistas: Alan Lez (Team Lali), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Al consagrase con el primer puesto se llevó un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil 0 km.

¿Segundo, tercero y cuarto puesto de La Voz?

Para la curiosidad de los espectadores, en pleno programa no se dio a conocer el porcentaje con el que resultó ganador Behringer, ni tampoco se reveló quiénes se quedaron con el segundo, el tercer y el cuarto puesto. El muy breve anuncio y festejo oficial generó polémica en las redes sociales, con muchos usuarios enojados por lo que consideraron “una falta de respeto al público”.

Así se expresaron varios usuarios de las redes sociales en las cuentas del programa, reclamando los datos oficiales. Además acusaron que el programa podría estar grabado, que el ganador demostró poca emoción al recibir el premio mayor (al emocionarse más cuando Luck Ra le regaló un smartphone) y que la votación hasta el último minuto fue en vano.

Embed Nicolás Beringer lo da todo con Luck Ra en la final de #LaVozArgentina

#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX pic.twitter.com/wf0iPWwzk8 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 14, 2025

Además, el conductor se explayó más de la marca del auto que recibió Behringer como premio que las propias palabras del nuevo ganador. El anuncio y el compromiso publicitario fue más largo que el festejo, que duró apenas unos minutos. Luego se despidieron de los espectadores y MasterChef arrancó con todo. Borrón y cuenta nueva.

Lo cierto es que en las redes oficiales de La Voz luego publicaron quienes completaron el podio de ganadores:

Alan Lez , del Team Lali, se quedó en el segundo puesto y se llevó $30.000.000

, del Team Lali, se quedó en el segundo puesto y se llevó $30.000.000 Milagros Amud , del Team Soledad, ocupó el tercer puesto y se llevó $15.000.000

, del Team Soledad, ocupó el tercer puesto y se llevó $15.000.000 Eugenia Rodríguez, del Team Miranda, quedó en cuarto puesto y se llevó $5.000.000

Con los puestos ya aclarados, los fanáticos de La Voz continúan dejando sus quejas en los canales oficiales de Telefe por la "mala organización". Señalan que la final, que mantuvo a los argentinos expectantes programa tras programa, fue "una estafa".

Además se mostraron molestos de que el segundo, tercer y cuarto puesto fueran anunciados de manera online, a través de una serie de posteos, sin emoción alguna.