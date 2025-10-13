13 de octubre de 2025 - 19:50

Taylor Swift lanza su nueva serie documental en Disney+

La producción constará de seis episodios que estarán disponibles en la plataforma de streaming antes de fin de año.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Taylor Swift sorprendió a sus fans con un ambicioso proyecto. La cantante anunció su serie documental, basada en su gira mundial “The Eras Tour”. La producción mostrará contenido exclusivo detrás de cámaras, momentos inéditos de los conciertos y la interacción de la artista con sus invitados especiales y su prometido, Travis Kelce.

“The End of an Era”, tendrá seis episodios y promete mostrar el proceso creativo detrás de la gira más exitosa de la historia de la música. Con 149 conciertos en 21 países, recaudó más de 2 mil millones de dólares y reunió a más de 10 millones de asistentes, rompiendo récords y marcando un nuevo estándar en giras musicales.

Los espectadores podrán ver ensayos, preparación de shows y momentos íntimos junto a artistas invitados como Ed Sheeran, Sabrina Carpenter y Gracie Abrams, así como la participación especial de Travis Kelce en algunas presentaciones.

Contenido exclusivo del álbum “The Tortured Poets Department”

La serie también incluirá el material correspondiente a “The Tortured Poets Department”, el último álbum que Taylor presentó mientras estaba de gira. Entre los temas que se mostrarán en la pantalla se encuentran: “But Daddy I Love Him”, “So High School”, “Down Bad”, “Fortnight” y “I Can Do It with a Broken Heart”.

"Era el fin de una era, y lo sabíamos. Queríamos recordar cada instante que nos llevó al cierre de uno de los capítulos más importantes e intensos de nuestras vidas, por lo que decidimos permitir que cineastas registraran toda la gira y las historias que se entrelazaron a lo largo de ella. Además, pudieron filmar el concierto final en su totalidad, capturando cada detalle de un momento histórico para la música", explicó en su cuenta oficial de Instagram junto a un video de anuncio.

Cuándo y en qué plataforma se estrenará

Taylor Swift anunció a través del programa televisivo estadounidense "Good Morning America" y sus redes sociales que la serie estará disponible exclusivamente en Disney+, al igual que la película-concierto de "The Eras Tour".

La primera entrega llegará el 12 de diciembre con los dos primeros episodios, y se sumarán dos capítulos semanales hasta concluir la temporada única el 26 de diciembre.

