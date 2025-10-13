Una ex Gran Hermano promociona trabajo como "novia virtual": gana 200 dólares por semana

La joven fue criticada en redes sociales por "promover la prostitución" y tuvo que salir a aclararlo.

Una ex participante de Gran Hermano promociona en sus redes sociales un supuesto trabajo como "novia virtual", donde asegura que se pueden ganar 200 dólares por semana. La propuesta laboral generó diversas reacciones: hay quienes la consideran una estafa y otros que no se toman en serio los dichos de la joven.

Zoe Bogach volvió a ser viral por un video publicado en sus redes sociales. La joven, que recientemente estuvo en el ojo público por contar cómo su ex novio le era infiel repetidamente y por hablar sobre sus trastornos de la conducta alimenticia, llamó la atención nuevamente, esta vez por la polémica oferta laboral.

¿En qué consiste la oferta laboral? Según Zoe, se puede trabajar solo 4 horas al día desde casa y ganar 200 dólares semanales. “Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Sabían que pueden trabajar como novia virtual?”, inicia el video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elimpactocom/status/1977826175662874814&partner=&hide_thread=false



No, la nueva moda que promociona Zoe, ex #GH, es ser novia virtual. pic.twitter.com/GCyQtmxTSb — El Impacto (@elimpactocom) October 13, 2025 En el clip, cuenta que al principio no podía creer la propuesta y decidió investigar hasta dar con una mujer que se dedica a tener citas online. “Me contó que gana 200 dólares por semana”, agregó.

La ex participante del reality destacó los beneficios de este trabajo, desde la flexibilidad horaria hasta la posibilidad de usarlo como segundo empleo o fuente de ahorro. “Así que, si a alguna le interesó y quiere chusmear como yo, les dejo abajo más descripción”, concluye.