Una ex Gran Hermano promociona trabajo como "novia virtual": gana 200 dólares por semana

Una ex participante de Gran Hermano promociona en sus redes sociales un supuesto trabajo como "novia virtual", donde asegura que se pueden ganar 200 dólares por semana. La propuesta laboral generó diversas reacciones: hay quienes la consideran una estafa y otros que no se toman en serio los dichos de la joven.
Zoe Bogach volvió a ser viral por un video publicado en sus redes sociales. La joven, que recientemente estuvo en el ojo público por contar cómo su ex novio le era infiel repetidamente y por hablar sobre sus trastornos de la conducta alimenticia, llamó la atención nuevamente, esta vez por la polémica oferta laboral.
¿En qué consiste la oferta laboral?
Según Zoe, se puede trabajar solo 4 horas al día desde casa y ganar 200 dólares semanales. “Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Sabían que pueden trabajar como novia virtual?”, inicia el video.
En el clip, cuenta que al principio no podía creer la propuesta y decidió investigar hasta dar con una mujer que se dedica a tener citas online. “Me contó que gana 200 dólares por semana”, agregó.
La ex participante del reality destacó los beneficios de este trabajo, desde la flexibilidad horaria hasta la posibilidad de usarlo como segundo empleo o fuente de ahorro. “Así que, si a alguna le interesó y quiere chusmear como yo, les dejo abajo más descripción”, concluye.
La respuesta a las críticas
Tras recibir cuestionamientos sobre la fiabilidad de su oferta laboral y acusarla de "promover la prostitución", Zoe Bogach aclaró la situación con un comentario en el mismo post: “Chicos, me informé sobre el tema y es una aplicación para tener citas virtuales. TODO LEGAL”, zanjó el asunto.
Muchos la compararon con Martín Ku y Nico Grosman, también dos ex Gran Hermano, que promocionaron en redes un programa de empleo para mujeres jóvenes, vinculado con la trata de personas, y quedaron expuestos.