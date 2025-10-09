Thiago Medina recibió el alta médica y se reencontró con sus hijas tras un mes de internación

Después de veintisiete días de internación, cirugías y una intensa lucha por su vida, Thiago Medina finalmente recibió el alta médica. El exintegrante de Gran Hermano dejó atrás una de las etapas más difíciles de su historia personal tras sufrir un grave accidente que lo mantuvo al borde de la muerte.

Thiago Medina y Daniela Celis Las imágenes de Thiago Medina junto a sus hijas A través de sus redes sociales, Medina compartió un video que retrata el instante exacto de su llegada al hogar. En las imágenes se observa a sus hijas esperándolo detrás de una ventana, mientras Daniela Celis les pregunta con ternura quién está llegando. “Papá”, responde una de ellas, y de inmediato sale corriendo a su encuentro.

En el clip, Thiago aparece con una sonrisa al acercarse, hasta fundirse en un abrazo con sus hijas y pronunciar un simple pero conmovedor “Hola mis bebés”. Junto al video, escribió un mensaje de gratitud: “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Thiago Medina (@thi4go_km) Su diálogo con los medios Minutos después de abandonar el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Medina dialogó brevemente con la prensa. Con evidente alivio, declaró: “Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre”. El joven, visiblemente emocionado, confesó que durante su recuperación lo único que lo motivaba era el deseo de volver a abrazar a sus hijas: “Cuando me desperté lo primero que pensé fue en tomar agua y, cuando recibí el alta, en ver a mis hijas. Pensé mucho en ellas, en querer estar en casa. Ahora me tengo que reponer, hacer reposo por el choque, pero estamos mejor. Me voy a ver a mis bebés, que son lo que más quiero en el mundo”.

Thiago Gran Hermano Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: "Ya está de motos". Consultado sobre cómo lo transformó esta experiencia, Thiago fue contundente: “Muchas cosas, te cambia la manera de pensar, de disfrutar la vida”. También aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta propuesta de casamiento a Daniela Celis: “No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá”, respondió con calma, sin cerrar del todo la posibilidad de una reconciliación.