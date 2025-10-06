6 de octubre de 2025 - 12:01

Thiago Medina habló con sus hijas, Laia y Aimé, después de tres semanas: cómo fue el encuentro

Daniela Celis contó a través de un video que publicó en sus redes que el ex Gran Hermano pudo comunicarse con las hijas que tienen en común y dio los detalles.

Daniela Celis y Thiago Medina
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Thiago Medina pudo reencontrarse con sus hijas, Laia y Aimé, después de tres semanas de internación. La noticia fue confirmada por su expareja y madre de las nenas, Daniela Celis, quien compartió un video en su cuenta de Instagram para contar el emotivo momento y agradecer por los avances en la recuperación.

La ex participante de Gran Hermano, que días atrás realizó la peregrinación a Luján para agradecer por la salud de Thiago, se mostró profundamente emocionada.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro, ustedes y todos los profesionales que Dios puso sus manos para que se topen con Thiago. Estoy muy contenta”, expresó Celis en el video que publicó en sus redes sociales.

En reencuentro de Thiago Medina con sus hijas

En el mensaje, Daniela también contó que Thiago logró comunicarse con sus hijas por primera vez desde el accidente. “Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices”, reveló.

La emoción fue doble, tanto para las pequeñas como para su padre, que continúa recuperándose en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Según contó Daniela, el encuentro virtual fue una bocanada de energía para Thiago, que atraviesa una etapa clave del proceso de rehabilitación.

Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas Laia y Aimé (2)

Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes”, contó la influencer, quien desde el inicio del tratamiento de su expareja se mantiene al frente de las actualizaciones sobre su estado de salud.

La publicación de Daniela generó una ola de mensajes de apoyo y esperanza de parte de los seguidores de la pareja, que siguen atentos cada avance. Este reencuentro marca un paso más en la recuperación de Thiago, luego de semanas de cuidados intensivos y múltiples procedimientos médicos.

