"Los milagros existen": Daniela Celis brindó detalles de la salud de Thiago Medina

A tres semanas del brutal accidente en moto que sufrió Thiago Medina, la influencer Daniela Celis habló de la evolución del exparticipante de Gran Hermano. Según trascendió, continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, pero "de buen ánimo".
“Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”, posteó en historia de Instagram su expareja y mamá de sus dos hijas, Laia y Aimé. Además relató: “Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”.
Daniela Celis dio detalles de la salud de Thiago Medina
Y agregó: “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”. Por su parte, Brisa Medina, la hermana melliza de Thiago, celebró los avances.
“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo. Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación. Su apoyo y sus buenas vibras han sido fundamentales para nosotros. ¡Muchas gracias de corazón!”, escribió Brisa.
Ahora Thiago evoluciona favorablemente y hoy recibió el alta de la terapia intensiva para continuar su recuperación en una sala de internación general. La noticia fue confirmada también por el periodista Ángel de Brito, gracias por el parte médico del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde se encuentra internado.
Daniela Celis en el peregrinación a Luján: “La fe mueve montañas”
Después de largas horas de peregrinación, Daniela Celis llegó a la Basílica de Luján. La exparticipante de Gran Hermano participó de la edición 51° de la caminata junto a su hermana, y pidió por la salud de Thiago Medina.
En uno de los videos que publicó la influencer en sus historias de Instagram se puede ver la iglesia de fondo, a punto de entrar. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió conmovida. Ya dentro de la basílica, filmó un video y escribió: “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”.
Acto seguido, reposteó un collage que publicó su hermana, en el que recopiló las mejores fotos de una jornada cargada de emoción. “Cumpliendo promesas”, escribió Mar Celis. La influencer también compartió una foto con sus brazos abiertos, una gran sonrisa y la basílica, iluminada, de fondo.