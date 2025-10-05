"Los milagros existen": Daniela Celis brindó detalles de la salud de Thiago Medina

El exparticipante de “Gran Hermano” salió de terapia intensiva. Celis fue hasta a Luján y pedió por Thiago Medina.

Daniela Celis habló sobre el estado de salud de Thiago Medina.

A tres semanas del brutal accidente en moto que sufrió Thiago Medina, la influencer Daniela Celis habló de la evolución del exparticipante de Gran Hermano. Según trascendió, continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, pero "de buen ánimo".

“Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”, posteó en historia de Instagram su expareja y mamá de sus dos hijas, Laia y Aimé. Además relató: “Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”.

Daniela Celis dio detalles de la salud de Thiago Medina Daniela Celis dio detalles de la salud de Thiago Medina. Instagram Y agregó: “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”. Por su parte, Brisa Medina, la hermana melliza de Thiago, celebró los avances.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo. Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación. Su apoyo y sus buenas vibras han sido fundamentales para nosotros. ¡Muchas gracias de corazón!”, escribió Brisa.

Detalles sobre la salud de Thiago Medina Detalles sobre la salud de Thiago Medina. Ahora Thiago evoluciona favorablemente y hoy recibió el alta de la terapia intensiva para continuar su recuperación en una sala de internación general. La noticia fue confirmada también por el periodista Ángel de Brito, gracias por el parte médico del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde se encuentra internado.