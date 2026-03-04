Thiago Medina habló sobre las cicatrices que le dejó su grave accidente: "Quiero hablar de esto"

El ex participante de Gran Hermano Argentina publicó un video en su cuenta de Instagram donde expuso, sin intermediarios, el impacto emocional que le genera verse transformado tras el episodio que lo mantuvo en estado crítico.
“Hace mucho quiero hablar de esto, pero me cuesta un montón y sé que es parte de mi proceso”, expresó al inicio del registro. Agradeció haber sobrevivido a un accidente que pudo tener consecuencias fatales, aunque aclaró que esa gratitud no anula lo que siente frente al espejo.
“Estoy agradecido con todos porque sé que pudo haber sido peor, pero no quiere decir que esto no me importe”, afirmó. Luego describió el conflicto interno que atraviesa: “Tengo un complejo con las cicatrices, las marcas y eso me da mucha inseguridad y a veces no puedo con mi cabeza”.
El duelo por el cambio físico
En el video mostró las marcas visibles en distintas zonas del cuerpo y explicó cómo esas huellas funcionan como recordatorio permanente del accidente. “Tengo toda la panza marcada, estoy lleno de puntos que antes no tenía y a veces me gana la cabeza”, relató. La carga, según manifestó, no es solo estética, sino emocional.
“Imaginen que yo sentía que estaba en mi mejor momento, estaba entrenando y de repente me desperté y me vi todo lleno de cicatrices”, sostuvo al describir el contraste entre el antes y el después. “Quizás para muchos es una bol..., pero para mí es importante”, agregó, en referencia a la dificultad de procesar un cambio físico abrupto.
Un proceso que continúa
El accidente ocurrió en septiembre de 2025 y derivó en internación, intervenciones quirúrgicas y permanencia en terapia intensiva. Tras recibir el alta médica, inició una rehabilitación prolongada. Según su propio testimonio, la recuperación no se limita al plano físico, sino que incluye un trabajo interno de aceptación y reconstrucción personal.