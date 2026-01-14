Daniela Celis y Thiago Medina buscan niñera para las gemelas y los requisitos desataron un debate

Luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida, Thiago Medina comunicó que con Daniela Celis tomaron una decisión . El exparticipante de Gran Hermano 2022, que el año pasado sufrió un grave accidente de moto hizo pública la búsqueda de una niñera para reforzar el cuidado diario de sus gemelas, Laia y Amé.

El anuncio apareció en sus historias de Instagram y no tardó en generar repercusión. Con un mensaje detallado, Thiago explicó qué perfil busca para acompañar a sus hijas en esta etapa clave de su crecimiento.

“¡Hola! Busco niñera que viva por la zona (General Rodríguez, Álvarez, Moreno), que tenga experiencia con niños de 2 años, presente CV con recomendación, sea creativa y didáctica y no fume ”, escribió.

También remarcó pautas de convivencia y cuidado cotidiano: “Es importante que no use el celular adelante de las nenas y que, cuando duerman la siesta, que la hora corre, pedimos que mantengan el orden en la habitación de ellas ”.

Lejos de tratarse de un mensaje improvisado, el texto dejó en claro el interés del joven por establecer rutinas, límites y un entorno adecuado para el desarrollo de las gemelas. “Además, buscamos a alguien que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta. ¡Gracias! ”, cerró.

En redes criticaron los requisitos que publicó Thiago Medina

Para muchos de sus seguidores, el posteo reflejó compromiso y responsabilidad por parte de un padre joven que reorganizó sus prioridades tras el accidente. Sin embargo, la publicación también despertó críticas y debates en la red social X, donde varios usuarios cuestionaron algunos de los requisitos planteados.

“Cuando duermen la siesta la hora corre. O sea, digamos, que la niñera no descanse nada que haga cosas productivas y de paso limpie. Qué hdp”, escribió un usuario. Otros fueron más duros: “La hora corre? Jajajaja negros cabeza de tacho que conocieron el agua caliente gracias a ese reality de mierda”.

También hubo cuestionamientos vinculados al uso del celular. “Que no use el celular delante de las nenas? Jajaja eso se lo dejamos para mami y papi”, opinó una cuenta, mientras otra apuntó contra Daniela Celis: “Literalmente Daniela vive haciendo historias de Instagram, la educación comienza por los padres, no por la niñera”.

Del otro lado, surgieron voces que defendieron la postura de Thiago y relativizaron las críticas. “No pide nada raro, las están criando sin pantallas como recomiendan todos los pediatras, y piden que no usen el celular adelante de ellas para que no se tienten las nenas”, escribió una usuaria. Otra sumó su experiencia personal: “Fui niñera y está perfecto. Me pagaban para estar con el bebé y solo hacía eso”.

Más allá de la polémica, la búsqueda expuso el cambio de etapa que atraviesa Thiago Medina, hoy enfocado en la crianza y en construir un entorno cuidado para sus hijas, lejos de la exposición mediática que marcó su pasado reciente.