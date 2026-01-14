14 de enero de 2026 - 16:47

Daniela Celis y Thiago Medina buscan niñera para las gemelas y los requisitos desataron un debate

Los ex Gran Hermano publicaron en sus redes que buscan una persona que cuide de sus hijas y algunos requisitos fueron criticados en redes.

Thiago y Daniela buscan niñera para sus gemelas
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida, Thiago Medina comunicó que con Daniela Celis tomaron una decisión. El exparticipante de Gran Hermano 2022, que el año pasado sufrió un grave accidente de moto hizo pública la búsqueda de una niñera para reforzar el cuidado diario de sus gemelas, Laia y Amé.

Leé además

el tributo mendocino a tina turner se presenta este sabado en lujan de cuyo: donde comprar las entradas

El tributo mendocino a Tina Turner se presenta este sábado en Luján de Cuyo: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
lujan suena confirmo la grilla de bandas: cuando sera y donde comprar las entradas

Luján Suena confirmó la grilla de bandas: cuándo será y dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos

El anuncio apareció en sus historias de Instagram y no tardó en generar repercusión. Con un mensaje detallado, Thiago explicó qué perfil busca para acompañar a sus hijas en esta etapa clave de su crecimiento.

Los requisitos de Thiago Medina y Daniela Celis para el cuidado de sus hijas

“¡Hola! Busco niñera que viva por la zona (General Rodríguez, Álvarez, Moreno), que tenga experiencia con niños de 2 años, presente CV con recomendación, sea creativa y didáctica y no fume”, escribió.

También remarcó pautas de convivencia y cuidado cotidiano: “Es importante que no use el celular adelante de las nenas y que, cuando duerman la siesta, que la hora corre, pedimos que mantengan el orden en la habitación de ellas”.

Lejos de tratarse de un mensaje improvisado, el texto dejó en claro el interés del joven por establecer rutinas, límites y un entorno adecuado para el desarrollo de las gemelas. “Además, buscamos a alguien que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta. ¡Gracias!”, cerró.

thi4go_km_3809980572903584665

En redes criticaron los requisitos que publicó Thiago Medina

Para muchos de sus seguidores, el posteo reflejó compromiso y responsabilidad por parte de un padre joven que reorganizó sus prioridades tras el accidente. Sin embargo, la publicación también despertó críticas y debates en la red social X, donde varios usuarios cuestionaron algunos de los requisitos planteados.

“Cuando duermen la siesta la hora corre. O sea, digamos, que la niñera no descanse nada que haga cosas productivas y de paso limpie. Qué hdp”, escribió un usuario. Otros fueron más duros: “La hora corre? Jajajaja negros cabeza de tacho que conocieron el agua caliente gracias a ese reality de mierda”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2011477885769429490&partner=&hide_thread=false

También hubo cuestionamientos vinculados al uso del celular. “Que no use el celular delante de las nenas? Jajaja eso se lo dejamos para mami y papi”, opinó una cuenta, mientras otra apuntó contra Daniela Celis: “Literalmente Daniela vive haciendo historias de Instagram, la educación comienza por los padres, no por la niñera”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/toti_panch/status/2011491897789837733&partner=&hide_thread=false

Del otro lado, surgieron voces que defendieron la postura de Thiago y relativizaron las críticas. “No pide nada raro, las están criando sin pantallas como recomiendan todos los pediatras, y piden que no usen el celular adelante de ellas para que no se tienten las nenas”, escribió una usuaria. Otra sumó su experiencia personal: “Fui niñera y está perfecto. Me pagaban para estar con el bebé y solo hacía eso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NsbNatali/status/2011487692823867802&partner=&hide_thread=false

Más allá de la polémica, la búsqueda expuso el cambio de etapa que atraviesa Thiago Medina, hoy enfocado en la crianza y en construir un entorno cuidado para sus hijas, lejos de la exposición mediática que marcó su pasado reciente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estrenos de cine: timothee chalamet protagoniza marty supreme y se convierte en favorito del oscar

Estrenos de cine: Timothée Chalamet protagoniza "Marty Supreme" y se convierte en favorito del Oscar

Por Redacción Espectáculos
se le ocurre cada cosa: graciela alfano revelo como es mauricio macri en la cama y lo lleno de halagos

"Se le ocurre cada cosa": Graciela Alfano reveló cómo es Mauricio Macri en la cama y lo llenó de halagos

Por Redacción Espectáculos
Netflix abrió un casting de extras para grabaciones en La Plata. (Imagen ilustrativa IA)

Netflix graba una nueva miniserie en Argentina y busca extras: cómo participar del casting

Por Redacción Espectáculos
Disney+ estrena una nueva temporada de la serie con la pareja más tóxica del streaming.

La serie sobre relaciones tóxicas que llegó a Disney+ con su tercera temporada

Por Redacción Espectáculos