Luján Suena confirmó la grilla de bandas: cuándo será y dónde comprar las entradas

El verano mendocino tendrá una cita imperdible en Luján, con un festival que reunirá a algunas de las bandas mendocinas más importantes.

El verano mendocino suma una fecha que promete ser una de las más convocantes de la temporada: Luján Suena, un festival pensado para vivir la música como experiencia colectiva, desde el mediodía hasta que caiga el sol, con una curaduría que cruza generaciones, estéticas y climas sonoros, pero con un punto de unión: la mayoría son propuestas son mendocinas.

La cita es el sábado 31 de enero, desde las 11, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (ex Feriagro), un predio que ya demostró ser terreno fértil para los grandes encuentros al aire libre.

La grilla de Luján Suena El line up funciona como una radiografía bastante precisa del pulso actual del rock y el pop argentino. Indios, con su regreso sostenido y su cancionero pop-rock de estadio emocional; Mi Amigo Invencible, estandarte mendocino del indie sensible y expansivo; y Rayos Láser, especialistas en hits luminosos y estribillos que piden coro colectivo, aparecen como algunos de los nombres fuertes de la jornada.

image A ese núcleo se le suman proyectos que vienen marcando época desde otros lugares. Gauchito Club mezcla fiesta, folclore pop y espíritu barrial con una identidad cada vez más definida. 1915 aporta épica rock y energía de pogo, mientras que Koino Yokan sostiene su crecimiento con canciones que dialogan con el indie clásico y la canción urbana. Batos, Spaghetti Western y Pasado Verde completan la grilla.

El costado solista también tiene peso propio. Paz Carrara, cordobesa, una de las voces emergentes más interesantes del pop argentino reciente, suma un clima más íntimo y emocional, equilibrando la potencia de las bandas con canciones que apuestan a la cercanía y al detalle.

Más allá de los nombres, Luján Suena se presenta como una experiencia pensada para pasar un día inolvidable. La entrada general cuesta $10.000, con la posibilidad de 3 cuotas sin interés con Visa o MasterCard de cualquier banco, y los tickets se consiguen a través de EntradaWeb.com.ar.