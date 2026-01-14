En su cuenta de Instagram, Lali Espósito anunció oficialmente que se casará con su novio, el periodista Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se van a casar: Así lo anunciaron en redes sociales

La artista Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat anunciaron que se casarán. Con 34 y 36 años, respectivamente, decidieron comunicar su compromiso a través de un reciente posteo en redes sociales, que generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

"Nos casamos", escribieron en el posteo que compartieron, junto a un emoji de corazón y un anillo de bodas. Instantáneamente, el anuncio se volvió viral donde miles de fans y seguidores los felicitaron con mensajes y emojis de apoyo y alegría.

La propuesta matrimonial se habría concretado en las playas de Brasil, destino del que la pareja regresó recientemente tras pasar unos días de descanso. En la publicación, Lali compartió imágenes en primer plano de su mano luciendo el anillo de compromiso, con el mar como escenario de fondo.

Lali y Pedro mantienen una relación pública desde hace más de dos años y comparten convivencia, una etapa que la propia artista describió en más de una ocasión como “genial”. A lo largo de 2025, ya habían circulado versiones sobre un posible casamiento.