El tributo mendocino a Tina Turner se presenta este sábado en Luján de Cuyo: dónde comprar las entradas

El show tributo será en 23 Ríos este sábado y propone un recorrido por el legado de Tina Turner.

Este sábado 17 de enero será una verdadera celebración del rock, el soul y la energía arrolladora de una de las artistas más grandes de todos los tiempos. Desde las 22, el escenario de 23 Ríos Craft Beer, en Luján de Cuyo, recibirá a THE BEST!, el tributo mendocino dedicado a la inigualable Tina Turner, la eterna Reina del Rock.

Cómo será el show tributo Con una puesta en escena potente y una banda afilada, THE BEST! recorre los grandes himnos que marcaron la carrera de Tina Turner, desde sus clásicos hasta esas canciones que definieron una época y siguen sonando con la misma fuerza hoy. No se trata solo de un show tributo, sino de una experiencia pensada para revivir el espíritu indomable, sensual y explosivo que convirtió a Tina en un ícono absoluto de la música popular.

image La banda propone un viaje por un repertorio cargado de hits, interpretados con respeto, pasión y una impronta propia que conecta de inmediato con el público. Cada canción es una invitación a cantar, bailar y dejarse llevar por el pulso de Tina.

El encuentro será en 23 Ríos Craft Beer, ubicado en Acceso Sur y Boedo, un espacio que ya se consolidó como punto de referencia para la música en vivo en Luján de Cuyo, ideal para disfrutar de un gran show en un clima cercano y festivo.