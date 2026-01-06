Los fans de Charly García tienen una cita imperdible: Willys Bar hará un tributo a su obra

La obra de Charly García vuelve a los escenarios en un tributo este viernes, protagonizado por músicos mendocinos.

Este viernes 9 de enero, a las 22, Willys Bar de Chacras de Coria se prepara para rendir tributo al ídolo del rock argentino. En este espacio mendocino, ubicado en Mitre 1371, se presentará “García en el Willys”, un espectáculo concebido como homenaje a uno de los discos más singulares y reveladores de la obra de Charly García: su inolvidable MTV Unplugged.

Lejos de una simple recorrida por hits, la propuesta pone el foco en ese registro acústico que, a mediados de los noventa, mostró a un Charly distinto, introspectivo y filoso, capaz de desnudar sus canciones sin artificios y de resignificarlas desde la fragilidad y la ironía.

Embed - Charly García - Hello! MTV Unplugged - En vivo, 1995 - (FULL ALBUM) Aquel Unplugged fue, para muchos, una reafirmación artística en un momento bisagra de su carrera; para otros, una prueba más de que Charly podía reinventarse incluso bajo las reglas ajenas de un formato televisivo global.

La interpretación estará a cargo de El Príncipe Idiota (proyecto del músico Mariano di Césare), Germán Peña, Didier Turello y Pablo Di Nardo, músicos que asumirán el desafío de recrear ese clima íntimo y tenso a la vez, respetando el espíritu del disco sin caer en la copia literal. El show contará además con invitados especiales, sumando matices y cruces que prometen ampliar la experiencia.