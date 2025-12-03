3 de diciembre de 2025 - 12:28

Como en Nueva York: Charly García tendrá su propia esquina, un mural y hasta una parada de subte

El artista, padre del rock nacional, tendrá su versión argentina del homenaje que tiene en la ciudad de EE.UU.

Charly García tendrá un triple homenaje en Buenos Aires.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este domingo quedará inaugurada la “Esquina Charly García” en la intersección de Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, a pocos metros del lugar donde reside el músico y de espacios que formaron parte de su recorrido personal y creativo. El acto comenzará a las 17 y contará con actividades en homenaje.

Medirá 5,5 por 4,5 metros y estará realizada íntegramente en cerámicos, material elegido para simbolizar la permanencia y el carácter atemporal de la obra de García.

La esquina que llevará el nombre de Charly García.
La esquina porteña que llevará el nombre de Charly García.

La elección del lugar no es casual. En esa zona funcionó décadas atrás el Paseo del Sol, donde se encontraba el mítico bar Planeta Júpiter, un sitio de encuentro que Charly frecuentaba durante los 80 y que forma parte del imaginario cultural del rock nacional.

Un homenaje que también llega al Subte

La estación Bulnes de la Línea D del Subte será conombrada como “Esquina Charly García” y contará con una intervención visual alusiva a su obra, con referencias a discos y canciones emblemáticas como “Demoliendo hoteles” y “Clics modernos”.

Charly García corner.
Charly García corner en Nueva York.

Este reconocimiento porteño dialoga directamente con el homenaje realizado en Nueva York en 2023, cuando la intersección de Walker Street y Cortlandt Alley fue bautizada como “Charly García Corner”, el mismo lugar donde se tomó la icónica fotografía de la portada de “Clics modernos" en 1983.

