Dua Lipa hizo historia en México al cantar "Oye mi amor" junto a Fher de Maná

En el segundo show en la ciudad capital, la artista británica subió a una de las leyendas del rock latino y el público estalló en aplausos.

Dua Lipa y Maná cantaron un clásico del rock latinoamericano Oye mi amor.

Dua Lipa y Maná cantaron un clásico del rock latinoamericano "Oye mi amor".

Dua Lipa volvió a sorprender al público latinoamericano con un momento inesperado que rápidamente se viralizó en redes sociales. En su segundo concierto en la Ciudad de México, la cantante británica invitó al escenario a una de las bandas más emblemáticas del rock, Maná, para interpretar un clásico que desató la euforia del estadio.

Por Redacción Espectáculos
En el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa compartió este martes micrófono con Fher Olvera, líder de Maná, para cantar “Oye mi amor” ante un espectáculo de entradas agotadas.

La colaboración, inédita hasta ahora, fue recibida con ovaciones y el público se sumó para interpretar la melodía y responder a los coros y arengas a las que los artistas invitaban.

La aparición del vocalista mexicano fue dentro del "Radical Optimism Tour", gira que incluye tres fechas en la capital mexicana. La última presentación será el 5 de diciembre.

Homenajes en español de Dua Lipa en cada país

Durante su paso por América Latina, Dua Lipa incorporó canciones en español adaptadas especialmente a cada país que visita. En su primera noche en México, la cantante interpretó “Bésame Mucho”.

En Argentina interpretó “De música ligera” y “Tu Misterioso Alguien”; en Perú, hizo “Cariñito” y en Chile, “Tu falta de querer”.

En Brasil, sumó clásicos como “Más que nada” y “Magalenha”. Para Colombia, Dua Lipa eligió "Antología", clásica balada de Shakira.

El clásico de Maná que conquistó a Dua Lipa

“Oye mi amor” es una de las canciones más populares de Maná y un emblema del rock latino. Lanzada en 1992 dentro del álbum “¿Dónde jugarán los niños?”, a más de 30 años se convirtió en un himno de la música en español. fue compuesta por Fher Olvera, vocalista y principal letrista de la banda.

El tema es uno de los singles más populares de ese trabajo y tuvo un rol clave en la proyección internacional de la banda, consolidándola en América Latina, Estados Unidos y España.

