Dua Lipa hizo historia en México al cantar "Oye mi amor" junto a Fher de Maná

Dua Lipa volvió a sorprender al público latinoamericano con un momento inesperado que rápidamente se viralizó en redes sociales. En su segundo concierto en la Ciudad de México, la cantante británica invitó al escenario a una de las bandas más emblemáticas del rock, Maná, para interpretar un clásico que desató la euforia del estadio.
“Oye mi amor” es una de las canciones más populares de Maná y un emblema del rock latino. Lanzada en 1992 dentro del álbum “¿Dónde jugarán los niños?”, a más de 30 años se convirtió en un himno de la música en español. fue compuesta por Fher Olvera, vocalista y principal letrista de la banda.
El tema es uno de los singles más populares de ese trabajo y tuvo un rol clave en la proyección internacional de la banda, consolidándola en América Latina, Estados Unidos y España.