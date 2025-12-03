Dua Lipa hizo historia en México al cantar "Oye mi amor" junto a Fher de Maná

Dua Lipa volvió a sorprender al público latinoamericano con un momento inesperado que rápidamente se viralizó en redes sociales. En su segundo concierto en la Ciudad de México , la cantante británica invitó al escenario a una de las bandas más emblemáticas del rock, Maná , para interpretar un clásico que desató la euforia del estadio.

Con una idea aterradora: la nueva miniserie de 4 capítulos que lidera en Netflix

Cuándo se estrena la temporada 37 de "Los Simpson" en Disney+: por qué es clave para la historia de la serie

En el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa compartió este martes micrófono con Fher Olvera, líder de Maná, para cantar “Oye mi amor” ante un espectáculo de entradas agotadas.

La colaboración, inédita hasta ahora, fue recibida con ovaciones y el público se sumó para interpretar la melodía y responder a los coros y arengas a las que los artistas invitaban.

La aparición del vocalista mexicano fue dentro del "Radical Optimism Tour", gira que incluye tres fechas en la capital mexicana. La última presentación será el 5 de diciembre.

Dua Lipa junto a Fher de Maná cantando “Oye Mi Amor” en CDMX pic.twitter.com/xKVR4fFPLD

Durante su paso por América Latina, Dua Lipa incorporó canciones en español adaptadas especialmente a cada país que visita. En su primera noche en México, la cantante interpretó “Bésame Mucho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flow_ar/status/1987332279396422065&partner=&hide_thread=false No estás soñando, Dua Lipa está cantando Tu misterioso alguien y lo estás viviendo por Flow pic.twitter.com/3T0BGnGgdw — Flow (@Flow_ar) November 9, 2025

En Argentina interpretó “De música ligera” y “Tu Misterioso Alguien”; en Perú, hizo “Cariñito” y en Chile, “Tu falta de querer”.

En Brasil, sumó clásicos como “Más que nada” y “Magalenha”. Para Colombia, Dua Lipa eligió "Antología", clásica balada de Shakira.

El clásico de Maná que conquistó a Dua Lipa

“Oye mi amor” es una de las canciones más populares de Maná y un emblema del rock latino. Lanzada en 1992 dentro del álbum “¿Dónde jugarán los niños?”, a más de 30 años se convirtió en un himno de la música en español. fue compuesta por Fher Olvera, vocalista y principal letrista de la banda.

Maná y un clásico de más de 30 años que cantaron junto a Dua Lipa. Maná y un clásico de más de 30 años que cantaron junto a Dua Lipa. gentileza

El tema es uno de los singles más populares de ese trabajo y tuvo un rol clave en la proyección internacional de la banda, consolidándola en América Latina, Estados Unidos y España.