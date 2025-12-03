Cómo fue el accidente que sufrió Guillermo Francella en España que le provocó lesiones

Guillermo Francella atravesó un momento inesperado en Fuerteventura , España , a solo un día de iniciar el rodaje de Playa de Lobos, su nueva película. El actor argentino, que viajó para filmar junto a Javier Veiga , reveló que sufrió un fuerte choque mientras se trasladaba en auto .

Este episodio lo describió en primera persona durante su visita a El Hormiguero , donde asistió para promocionar el film que se estrenará esta semana. En el programa, Francella reconstruyó la secuencia con precisión y con la cuota de ironía que suele imponer en cada relato.

Contó que esa noche había salido a cenar junto a su hermano , una productora llamada Florencia y la hija de ella. Después del encuentro, emprendieron el regreso en auto por una zona que, según señaló con humor, lo sorprendió desde el primer día: la interminable sucesión de rotondas de Fuerteventura .

“¿Qué hay detrás de esas rotondas? No podés creer que haya una tras otra . Salís de una y aparece otra, y otra… ¿hasta cuándo? Nunca terminan”, expresó, visiblemente sorprendido por la particularidad vial de la isla. Añadió, además, que varias de esas rotondas carecen de iluminación, un detalle que, según sugirió, pudo haber influido en la mala maniobra que derivó en el choque.

El actor explicó que el grupo se desorientó mientras seguía las indicaciones de Waze, lo que los obligó a retomar una de esas rotondas. Fue en ese momento cuando el accidente ocurrió. “Cuando entramos nuevamente, miro y veo que viene un auto con las luces encendidas. Le digo: ‘¡Florencia!’, y ¡ pum ! choque ”, relató.

El impacto hizo saltar los airbags y dejó a los cuatro ocupantes con distintos golpes. “Me lastimé bastante. Mi hermano también, se golpeó la cabeza contra la de la hija de Florencia”, contó Francella, quien no ocultó que el episodio pudo haber sido mucho más grave. Sin embargo, aclaró que, pese al sacudón, todos lograron salir por sus propios medios.

“Fue un susto enorme… Bajamos y, por suerte, estábamos bien, solo con algunos golpes”, afirmó. Con su habitual humor, sumó un comentario que provocó risas en el estudio: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque al día siguiente tenía que filmar”.

Antes de concluir el relato, Francella destacó un detalle que lo sorprendió tanto como el accidente: una ambulancia apareció casi al instante. “Parecía preparado, porque apareció enseguida. Fue tan rápido que parecía un ensayo”, bromeó, dejando en claro que la situación, aunque seria, terminó sin consecuencias graves.