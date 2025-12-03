3 de diciembre de 2025 - 10:32

Cuándo se estrena la temporada 37 de "Los Simpson" en Disney+: por qué es clave para la historia de la serie

Los nuevos capítulos estarán disponibles en dos partes en la plataforma de streaming.

Los Simpson llegan con una nueva temporada de la serie más longeva del mundo.

Los Simpson llegan con una nueva temporada de la serie más longeva del mundo.

Incluso después de sus rumores de final, como insinuó en tono irónico uno de los capítulos recientes, la familia amarilla sigue en pie y suma nuevos episodios. Tras su debut en Estados Unidos a fines de septiembre, la nueva temporada finalmente llegará en diciembre a Disney+ Latinoamérica, plataforma que concentra todo el universo de “Los Simpson”, incluida la película de 2007, los cortos y los episodios exclusivos pensados para streaming.

Disney+: estreno de "Los Simpson" en dos partes

La primera parte de la 37° temporada estará disponible desde el 24 de diciembre, una fecha estratégica que la convierte en una opción ideal para maratonear durante las fiestas.

Este primer bloque incluirá nueve episodios, con historias nuevas protagonizadas por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, además de todo el elenco habitual de Springfield.

Embed - The Simpsons Stream | Disney+

El estreno comenzará con un capítulo centrado en situaciones familiares y económicas, fiel al humor clásico de la serie, y continuará con episodios que ya fueron emitidos en Estados Unidos desde finales de septiembre. La idea es mantener el ritmo global de estrenos y reducir la espera fuera del mercado norteamericano.

Pero eso no será todo. La segunda parte llegará a comienzos de 2026 y completará el ciclo con los capítulos restantes. Allí se espera, además, la inclusión de episodios creados exclusivamente para Disney+, una modalidad que la serie ya viene explorando en los últimos años.

Como dato histórico, esta tanda cerrará con el episodio número 800, una marca inédita en la televisión mundial. Además, será la antesala a la nueva película, a 20 años de la primera.

Lo que se sabe de la segunda película de "Los Simpson"

“Los Simpson: la película 2” ya tiene fecha confirmada y se estrenará el 23 de julio de 2027. Aunque por el momento no se difundieron detalles sobre la historia que contará esta nueva entrega, Disney y 20th Century Studios comenzaron a generar expectativa entre los fanáticos con el lanzamiento del primer póster promocional.

La película de "Los Simpson" para 2027
La película de

La película de "Los Simpson" para 2027

La imagen, sencilla pero cargada de simbolismo, muestra una clásica rosquilla rosa —ícono indiscutido de Homero Simpson— acompañada por la frase: “Homer’s coming back for seconds” (“Homero regresa por más”).

