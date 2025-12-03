"China, no": Pampita provocó a la China Suárez con una polémica publicidad

Una nueva campaña publicitaria volvió a poner en primer plano la tensión histórica entre Pampita y la China Suárez. La modelo y conductora grabó una pieza para DirecTV junto a Sergio Goycochea y, aunque el eje del anuncio apuntó al Mundial y a un juego promocional, una frase suya disparó la polémica.
El comercial presentó “El grupo de la suerte”, una propuesta en la que los participantes deben elegir los países que integran el campeonato mundial y ubicarlos en los distintos grupos del sorteo.
Pampita usó su conflicto "vintage" con la China Suárez para una publicidad
Pampita y Goycochea guiaron la dinámica con un tono distendido, aunque un intercambio puntual tomó protagonismo y corrió el foco del juego para instalar nuevamente la sombra del conflicto personal que la modelo arrastra desde hace años con la China Suárez.
En un momento de la grabación, Pampita explicó que en la lista del juego “solo están los países que participan del mundial”. Frente a esa aclaración, Goycochea quiso saber si India y Pakistán formaban parte de la nómina.
La modelo respondió que esos países no. Luego él lanzó, casi como un remate: “Y la China”. Fue ahí cuando Pampita, sin perder la sonrisa, disparó: “No, China, no”.
Esa breve intervención alcanzó para encender los comentarios. En redes, muchos usuarios comentaron la frase que fue una provocación directa a China Suárez, con quien Pampita mantiene un conflicto desde 2015, cuando estalló el escándalo que derivó en la separación de la modelo y Benjamín Vicuña.
La publicidad, pensada para sumar humor a la previa del Mundial, terminó colocada en un terreno completamente distinto. Lo que buscaba ser un ida y vuelta descontracturado entre Pampita y Goycochea se convirtió en un fragmento viral, analizado cuadro por cuadro por quienes siguen cada capítulo de esta historia.