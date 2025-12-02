La navidad de la China Suárez en Turquía tiene sospechosamente el estilo Wanda Nara

La China Suárez y su pareja, el futbolista Mauro Icardi ,han vuelto a ser centro de polémicas mediáticas desde Turquía . La pareja desató una nueva controversia luego de que usuarios en redes sociales notaran que los adornos que colocaban para navidad en su hogar eran los mismos que utilizaba Wanda Nara en Navidades anteriores.

La actriz argentina compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video de su reencuentro con sus hijos, Amancio y Magnolia, en Turquía. Las imágenes capturaron la reacción de los pequeños ante la extravagante decoración navideña que preparó junto a Icardi.

“ Sorpresa. Bienvenidos amores de mi vida ”, escribió la actriz en las imágenes que posteó en sus historias.

El video mostraba el al living comedor decorado con un árbol en el centro, adornos navideños y un Papa Noel con renos en el balcón. Magnolia abrazó a su mamá y muy emocionada exclamó: "Me encanta".

Mientras filmaba la reacción de sus hijos escribió en el video: "Desde que llegaron, no paran de decirnos ‘gracias, gracias'". "Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre".

Navidades idénticas con Wanda Nara

La polémica surgió en las últimas horas, cuando la actriz compartió otro video junto a Icardi, mostrando el proceso de armado de la decoración desde cero. Sin embargo, los usuarios rápidamente encontraron similitudes de los adornos con los que Wanda Nara había publicado en navidades pasadas.

navidad china suárez

Se identificaron elementos similares como, pequeños arbolitos con temática navideña, hasta un Papá Noel de tamaño mediano que Suárez ubicó en el centro del living, el mismo que la conductora de Masterchef había apoyado en una columna en años anteriores.

Las similitudes entre ambas decoraciones despertaron un acalorado debate en redes sociales sobre la elección estética de cada una. Algunos usuarios calificaron la decoración de Wanda Nara como "más elegante", mientras que otros percibieron la de la China Suárez como "más ostentosa".