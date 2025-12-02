2 de diciembre de 2025 - 21:13

La navidad de la China Suárez en Turquía tiene sospechosamente el estilo Wanda Nara

La actriz compartió un video donde junto a Icardi decoran su hogar. Usuarios en redes reconocieron los adornos del momento en que el jugador y la empresaria estaban casados.

La decoración de navidad de la China Suárez donde imitaría el estilo de vida de Wanda Nara.&nbsp;

La decoración de navidad de la China Suárez donde imitaría el estilo de vida de Wanda Nara. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La China Suárez celebra su primer aniversario junto a Mauro Icardi y compartió una foto con un anillo que desató rumores de un posible casamiento. 

Las fotos del primer aniversario de la China Suárez y Mauro Icardi que desataron rumores de casamiento

Por Redacción Espectáculos
acusan a wanda nara de bajar a la joaqui de la tapa de una famosa revista

Acusan a Wanda Nara de "bajar" a La Joaqui de la tapa de una famosa revista

Por Redacción Espectáculos

La actriz argentina compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video de su reencuentro con sus hijos, Amancio y Magnolia, en Turquía. Las imágenes capturaron la reacción de los pequeños ante la extravagante decoración navideña que preparó junto a Icardi.

Sorpresa. Bienvenidos amores de mi vida”, escribió la actriz en las imágenes que posteó en sus historias.

posteo china

El video mostraba el al living comedor decorado con un árbol en el centro, adornos navideños y un Papa Noel con renos en el balcón. Magnolia abrazó a su mamá y muy emocionada exclamó: "Me encanta".

Mientras filmaba la reacción de sus hijos escribió en el video: "Desde que llegaron, no paran de decirnos ‘gracias, gracias'". "Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre".

Navidades idénticas con Wanda Nara

La polémica surgió en las últimas horas, cuando la actriz compartió otro video junto a Icardi, mostrando el proceso de armado de la decoración desde cero. Sin embargo, los usuarios rápidamente encontraron similitudes de los adornos con los que Wanda Nara había publicado en navidades pasadas.

navidad china suárez

Se identificaron elementos similares como, pequeños arbolitos con temática navideña, hasta un Papá Noel de tamaño mediano que Suárez ubicó en el centro del living, el mismo que la conductora de Masterchef había apoyado en una columna en años anteriores.

Las similitudes entre ambas decoraciones despertaron un acalorado debate en redes sociales sobre la elección estética de cada una. Algunos usuarios calificaron la decoración de Wanda Nara como "más elegante", mientras que otros percibieron la de la China Suárez como "más ostentosa".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El regalo de Sebastián Yatra para Wanda Nara y el intento de conquista.

El gesto romántico de Sebastián Yatra con Wanda Nara: "Me llamó y me regaló un..."

Por Redacción Espectáculos
ANSES anunció un nuevo aumento en diciembre.

En diciembre, y a la espera de las fiestas, ANSES anunció un nuevo aumento: a qué grupos alcanza

Por Redacción Sociedad
no los tires mas: recicla el carton del rollo de servilletas para crear esta maravillosa decoracion navidena

No los tires más: recicla el cartón del rollo de servilletas para crear esta maravillosa decoración navideña

Por Daniela Leiva
reciclaje: guarda tus capsulas de cafe usadas y transformalas en un maravilloso adorno de navidad

Reciclaje: guardá tus cápsulas de café usadas y transfórmalas en un maravilloso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera