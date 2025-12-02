2 de diciembre de 2025 - 10:19

El gesto romántico de Sebastián Yatra con Wanda Nara: "Me llamó y me regaló un..."

El cantante colombiano visitó MasterChef Celebrity y la mediática aprovechó para revelar un episodio amoroso que ambos compartieron.

El regalo de Sebastián Yatra para Wanda Nara y el intento de conquista.

La noche comenzó con un camión repleto de ingredientes característicos de la cocina colombiana y marcó el inicio de un desafío temático. Entonces, apareció Yatra, quien explicó que participó junto al jurado en la elección de los platos y elogió la gastronomía de su país. “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta”, aseguró.

La química con Wanda Nara se hizo notar desde la bienvenida. La conductora lo presentó como “mi colombiano favorito” y el artista devolvió el elogio recordando una torta de manzana que probó de su anfitriona. Al irse, saludó al artista invitado con un cálido abrazo y un “te amo”.

Wanda Nara: “A mí ya me llamó Yatra”

Mientras el jurado degustaba el plato de Evangelina Anderson, Wanda le insistió a la modelo sobre si había quedado “alborotada” por la visita de Yatra. “Si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?“, contraatacó la participante para sacarse el tema de encima.

Fue entonces cuando Wanda sorprendió al admitir que había existido un contacto entre ellos. Ante la consulta sobre qué pasaría si Yatra la llamara hoy, ella fue directa: “A mí ya me llamó”. Y no se quedó ahí. Según relató, en aquel momento el músico tuvo un gesto romántico muy concreto.

“Me mandó un collar de regalo y después no nos pudimos ver”, continuó Wanda, mientras Maxi López confirmaba la historia y agregaba que hubo un “beboteo”. Además, la conductora apuntó que no solo no aceptó los intentos de conquista del cantante sino que le comentó de su hermana, Zaira Nara, quien estaba soltera.

