El gesto romántico de Sebastián Yatra con Wanda Nara: "Me llamó y me regaló un..."

El cantante colombiano visitó MasterChef Celebrity y la mediática aprovechó para revelar un episodio amoroso que ambos compartieron.

El regalo de Sebastián Yatra para Wanda Nara y el intento de conquista.

La séptima semana de MasterChef Celebrity Argentina tuvo un giro inesperado. Con Sebastián Yatra como invitado especial, el programa estuvo atravesado por los sabores típicos de Colombia y una confesión de Wanda Nara. La conductora reveló que el cantante tuvo un intento de acercamiento romántico y hasta le hizo un estrafalario regalo.

La noche comenzó con un camión repleto de ingredientes característicos de la cocina colombiana y marcó el inicio de un desafío temático. Entonces, apareció Yatra, quien explicó que participó junto al jurado en la elección de los platos y elogió la gastronomía de su país. “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta”, aseguró.

Sebastián Yatra y Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Sebastián Yatra y Wanda Nara en MasterChef Celebrity. gentileza La química con Wanda Nara se hizo notar desde la bienvenida. La conductora lo presentó como “mi colombiano favorito” y el artista devolvió el elogio recordando una torta de manzana que probó de su anfitriona. Al irse, saludó al artista invitado con un cálido abrazo y un “te amo”.

Wanda Nara: “A mí ya me llamó Yatra” Mientras el jurado degustaba el plato de Evangelina Anderson, Wanda le insistió a la modelo sobre si había quedado “alborotada” por la visita de Yatra. “Si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?“, contraatacó la participante para sacarse el tema de encima.

Embed - La visita de Sebastián Yatra puso nerviosa a Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity Fue entonces cuando Wanda sorprendió al admitir que había existido un contacto entre ellos. Ante la consulta sobre qué pasaría si Yatra la llamara hoy, ella fue directa: “A mí ya me llamó”. Y no se quedó ahí. Según relató, en aquel momento el músico tuvo un gesto romántico muy concreto.