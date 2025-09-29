Los Simpson vuelven al cine y la secuela ya tiene fecha: cuándo se estrenará la nueva película

La espera ha terminado para millones de fanáticos. Después de años de rumores y negociaciones, 20th Century Studios y Disney sorprendieron al anunciar oficialmente la secuela de Los Simpson : La película , programada para estrenarse el 23 de julio de 2027 .

La noticia llega 18 años después del lanzamiento de la primera cinta, marcando el regreso de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie a la pantalla grande con una nueva aventura que promete conquistar tanto a los seguidores clásicos como a las nuevas generaciones.

El anuncio se viralizó rápidamente en redes sociales a través de una publicación en la cuenta de Instagram de 20th Century Studios. Aunque no se revelaron detalles sobre la trama, se compartió el primer póster promocional. La imagen muestra una mano amarilla, característica de Homero, sosteniendo una dona rosa glaseada, acompañada del contundente eslogan: " Homero regresa por una segunda ración " (o “Homer’s coming back for seconds” en su versión original).

La confirmación de esta fecha de estreno es tan significativa que ha provocado un cambio en el calendario de lanzamientos de Disney, ya que la nueva película de Los Simpson ocupará el lugar que antes estaba reservado para un proyecto sin título del universo Marvel, el cual ha sido retirado de los planes del estudio.

La primera entrega, Los Simpson: La película , se estrenó en julio de 2007 y fue un éxito rotundo. Con un presupuesto de 75 millones de dólares, recaudó la impresionante cifra de 536 millones de dólares en la taquilla mundial . Dirigida por el veterano de la serie David Silverman, la trama mostraba a la ciudad de Springfield aislada bajo una cúpula de cristal después de que Homero contaminara accidentalmente el lago local. A pesar de que la cinta generó debate entre los fanáticos y recibió algunas críticas, su éxito comercial la posicionó como una de las mejores películas animadas de la historia.

La serie, creada por Matt Groening y desarrollada junto a James L. Brooks y Sam Simon, es una producción de Gracie Films en asociación con 20th Television Animation. Ostenta el récord de ser la serie animada y la comedia de mayor duración en la televisión, con 37 temporadas en emisión y contando. Además, la compañía ya ha confirmado su renovación hasta la temporada 40, que se transmitirá entre 2028 y 2029.

Según el actual showrunner de la serie, Matt Selman, la permanencia de la franquicia en la cultura popular se ha visto reforzada por su llegada a las plataformas de streaming. “Estar en Disney+ nos ha dado cierta renovación (...). Ahora, en lugar de que los niños la vean en la televisión local en la tarde, pueden verla toda, todo el tiempo, todo el día, para siempre”, señaló Selman a Variety.

Una de las grandes expectativas para el público hispanohablante es el doblaje. Se especula que la secuela podría contar con gran parte del elenco de voces originales del doblaje latino, ya que estos regresaron a la serie a partir de la temporada 32 bajo la dirección de Humberto Vélez.