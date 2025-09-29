"No podemos decir que se pudra en la cárcel": polémico comentario de Nancy Pazos sobre los asesinos del triple crimen

La tensión volvió a escalar en el programa de Georgina Barbarossa cuando Nancy Pazos y Mariana Brey se enfrentaron en un intenso debate sobre el caso de “ Pequeño J ”, el joven acusado por el triple crimen de las jóvenes de Florencio Varela . El tema abrió una grieta en el panel que dejó expuestas las diferencias entre las periodistas.

Todo comenzó cuando Pazos planteó una mirada distinta sobre la posibilidad de reinsertar al acusado en la sociedad. “ Veremos si pueden ser reeducados o no ”, expresó.

De inmediato, Mariana Brey reaccionó con dureza: “¿Puede ser reeducado una persona que torturó a una mujer de esa manera ? que la mató por el hecho de ser mujer. ¿Vos consideras que estamos preparados como país?”.

Lejos de retroceder, Pazos defendió su postura y respondió: “Tiene que ver con los valores porque soy más humana que vos . ¿Qué dice la Biblia? Después nos llenamos la boca hablando de Dios. Y después decimos que los maten"

"Es que la cárcel, como tal, como cuando vos retás a un nene porque hizo algo mal, el reto o la cárcel sea una manera de poder recuperar a esa persona para la sociedad. Esta debería ser central. Y es bien cristiano. Tiene que ver con ser más humanista o con ser más HDP”.

La opinión de Nancy Pazos que desató polémica

La discusión se tornó más áspera cuando Georgina Barbarossa intervino para aportar su visión: “Pero ¿sabés qué pasa? Que cuando vos te pasa una cosa así, vos querés que se pudra en la cárcel”.

Pazos aclaró entonces: “Yo lo tengo claro. Por eso yo no discuto con víctimas. A la víctima se la escucha y se la entiende. No discuto ideológicamente con una víctima. ¿Qué se hace con pequeño J? Lo humanizo. Nosotros no podemos decir que se pudra en la cárcel y que los maten”.

Brey no se quedó callada y sostuvo: “Yo sí lo puedo decir porque es lo que yo pienso. Yo creo que realmente un hombre que le corta los dedos, la descuartiza, le saca una oreja, realmente no tiene manera de ser reeducado, pero este es mi pensamiento”.

Para cerrar, Pazos reafirmó su visión: “Obviamente, demás está decir soy un ser humano. Como todos cometemos errores. Esto fue una aberración, no un error. Fue una aberración. Pero yo apelo a que la gente, en el fondo, tiene cosas buenas. Todos como seres humanos tenemos cosas buenas”.