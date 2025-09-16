16 de septiembre de 2025 - 13:15

El violento cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos que terminó con horrendas acusaciones

El debate político por el gobierno de Javier Milei derivó en un fuerte enfrentamiento entre las panelistas, que incluyó acusaciones de “golpismo” e insultos al aire.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La mañana de Telefe, "el canal de la familia", pasó por momentos de alto voltaje. En el programa "A la Barbarossa", que conduce Georgina Barbarossa, las panelistas Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron un feroz cruce en vivo con acusaciones, insultos y la intervención del resto del panel para evitar que la discusión escalara.

El intercambio comenzó cuando Brey defendía algunas medidas del Gobierno de Javier Milei y cuestionaba lo que consideró “críticas desmedidas” de la oposición. En ese marco, puso como ejemplo la eliminación del cepo cambiario y los planteos de la oposición sobre la inflación que, según dijo, no se cumplieron.

Allí intervino Pazos con una pregunta que encendió la polémica: “¿A costa de qué? ¿Por qué perdió las elecciones?”. “Y a costa de qué va a ser, vos que hacés futurología, vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027”, reaccionó Brey.

El debate y la reacción de las panelistas se viralizó en las redes.

“Como supe quién iba a perder las elecciones y como supe que iba a ganar Milei”, insistió Pazos.

Brey vs. Pazos

Finalmente, todo se descontroló cuando Brey acusó a su compañera de ser parte de “una oposición golpista”: "Para vos es el peor Gobierno y está en el peor momento. Te escuché decirlo... Como está la oposición que está haciendo un trabajo enorme para que este Gobierno no pueda llegar al 2027. Vos formás parte de esa oposición, una oposición golpista".

La respuesta de Pazos fue inmediata y explosiva: “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cagar… No hay una persona más comprometida con la democracia que yo, y acto seguido tener que bancarme a esta pelotuda diciendo que soy golpista…

El insulto desató un clima de máxima tensión en el piso. Georgina Barbarossa, junto a María Pía Shaw y Analía Franchín, intervinieron para calmar a las panelistas y reconducir el debate. Sin embargo, la discusión dejó un aire enrarecido en el programa.

Me dijo golpista y vos te lo bancaste, yo le dije pelotuda y me decís que no”, se quejó Pazos, Brey se limitó a sonreír y no respondió más.

