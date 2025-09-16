Crecen los rumores de embarazo de Taylor Swift tras su extraña aparición en el partido de Travis Kelce

Recientemente, Taylor Swift y la estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce , confirmaron su compromiso en redes sociales donde se relejaba un entorno romántico y un anillo de compromiso.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: el emotivo anuncio y el anillo de compromiso que dejó a todos helados

La cantante y el jugador tras un posteo colaborativo sorprendieron a sus fanáticos y al mundo entero al anunciar su compromiso con un carrusel de fotos que se convirtió en tendencia global en cuestión de minutos.

Desde entonces, la pareja se ha convertido en el centro de atención de los medios y los fanáticos, quienes no pierden de vista cada uno de sus movimientos.

A pesar de que en ocasiones anteriores la cantante ha mostrado públicamente el apoyo a su pareja en los partidos, su reciente aparición en el Arrowhead Stadium desató una serie de rumores.

Durante el encuentro de los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles , la artista ingresó “ escondida ” detrás de una gran pantalla, en un intento fallido de pasar desapercibida que, por el contrario, atrajo todas las miradas.

El video del momento se volvió viral en redes sociales. En el clip, se puede ver cómo el equipo de seguridad de Taylor y el personal del estadio despliegan un biombo que la cubrió por completo de las cámaras, una medida de privacidad que nunca antes se había visto.

Embed Full video of Taylor Swift's possible arrival at Arrowhead Stadium. At the end, it is possible to see Andrea Swift and Austin Swift. #TSTheLifeofaShowgirl #TaylorSwift #TaylorNation #TravisKelce pic.twitter.com/jbebkgdssh — Swiftie's Unite (@swiftiesaunites) September 14, 2025

La extrañana actitud de la cantante al ingresar generó opiniones divididas por parte de los usuarios en redes. Por un lado, hay quienes argumentaron que se trataba de una medida de seguridad, dada su inmensa popularidad y los recientes tiroteos en la zona.

Sin embargo, otros apuntaron a un posible embarazo: “¿Está embarazada?”, fue uno de los comentarios más repetidos, mientras que otros defendían a la cantante: “Estan exagerando, parece que la mujer no podría tener un poco de intimidad”.

A pesar de las especulaciones que crecen un mes después de su compromiso, ni Taylor ni Travis Kelce han dado detalles al respecto.