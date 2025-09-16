16 de septiembre de 2025 - 16:03

Crecen los rumores de embarazo de Taylor Swift tras su extraña aparición en el partido de Travis Kelce

Tras anunciar su compromiso, Taylor Swift acudió al partido de su prometido oculta detrás de una pantalla, desatando rumores de un posible embarazo.

La cantante Taylor Swift generó especulaciones mediáticas sobre rumores de posible embarazo tras su inusual aparición en el partido de su pareja.

La cantante Taylor Swift generó especulaciones mediáticas sobre rumores de posible embarazo tras su inusual aparición en el partido de su pareja.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

taylor swift y travis kelce se casan: el emotivo anuncio y el anillo de compromiso que dejo a todos helados

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: el emotivo anuncio y el anillo de compromiso que dejó a todos helados

Por Redacción Espectáculos
Crecen los rumores del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

¿Se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat?: la foto de la cantante que dejó a todos sorprendidos

Por Agustín Zamora

La cantante y el jugador tras un posteo colaborativo sorprendieron a sus fanáticos y al mundo entero al anunciar su compromiso con un carrusel de fotos que se convirtió en tendencia global en cuestión de minutos.

Desde entonces, la pareja se ha convertido en el centro de atención de los medios y los fanáticos, quienes no pierden de vista cada uno de sus movimientos.

se casa Taylor Swift (2)

Llegada inusual de Taylor Swift al partido

A pesar de que en ocasiones anteriores la cantante ha mostrado públicamente el apoyo a su pareja en los partidos, su reciente aparición en el Arrowhead Stadium desató una serie de rumores.

Durante el encuentro de los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles, la artista ingresó “escondida” detrás de una gran pantalla, en un intento fallido de pasar desapercibida que, por el contrario, atrajo todas las miradas.

El video del momento se volvió viral en redes sociales. En el clip, se puede ver cómo el equipo de seguridad de Taylor y el personal del estadio despliegan un biombo que la cubrió por completo de las cámaras, una medida de privacidad que nunca antes se había visto.

Embed

La extrañana actitud de la cantante al ingresar generó opiniones divididas por parte de los usuarios en redes. Por un lado, hay quienes argumentaron que se trataba de una medida de seguridad, dada su inmensa popularidad y los recientes tiroteos en la zona.

Sin embargo, otros apuntaron a un posible embarazo: “¿Está embarazada?”, fue uno de los comentarios más repetidos, mientras que otros defendían a la cantante: “Estan exagerando, parece que la mujer no podría tener un poco de intimidad”.

A pesar de las especulaciones que crecen un mes después de su compromiso, ni Taylor ni Travis Kelce han dado detalles al respecto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

expectativa en mendoza por el show del cantante pedro capo: las entradas estan agotadas

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

Por Redacción Espectáculos
La lista de temas de Katy Perry en Argentina.

Katy Perry en Argentina: esta es la lista de 24 canciones que presentará

Por Redacción Espectáculos
diego topa llega al teatro plaza con es tiempo de jugar, su nueva aventura musical para toda la familia

Diego Topa llega al teatro Plaza con "Es tiempo de jugar", su nueva aventura musical para toda la familia

Por Redacción Espectáculos
lo que nunca quise escuchar: el dramatico relato de daniela celis sobre como se entero del accidente de thiago medina

"Lo que nunca quise escuchar": el dramático relato de Daniela Celis sobre cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos