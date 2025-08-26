26 de agosto de 2025 - 16:00

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: el emotivo anuncio y el anillo de compromiso que dejó a todos helados

La cantante más influyente de la actualidad y la estrella de los Kansas City Chiefs anunciaron su compromiso con un carrusel de fotos que se viralizó a nivel mundial.

se casa Taylor Swift (2)
se casa Taylor Swift (3)
se casa Taylor Swift (4)
se casa Taylor Swift (5)
se casa Taylor Swift (1)
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Taylor Swift sorprendió a sus fanáticosal anunciar este martes su compromiso con Travis Kelce, figura de la NFL. La noticia se conoció a través de un posteo conjunto en redes sociales donde ambos compartieron imágenes que reflejaron un entorno romántico y dejaron ver detalles exclusivos, desde el anillo de diamantes hasta la elección de vestuario.

Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron la cantante y el jugador en la publicación que acompañaron con una serie de fotografías tomadas en un jardín colmado de rosas, jazmines y otras flores que reforzaron la atmósfera de fantasía.

se casa Taylor Swift (5)

El look de Taylor Swift para su compromiso con Travis Kelce

El look elegido por la pareja también captó la atención. Kelce optó por la sencillez de una remera de Polo Ralph Lauren, mientras que Taylor se inclinó por un vestido de seda a rayas de la misma firma, acompañado por sandalias Louis Vuitton en tono coñac.

Fiel a su estilo, la artista combinó elegancia y minimalismo en una jornada que ya quedó grabada como uno de los momentos más importantes de su vida personal.

se casa Taylor Swift (3)

El anillo de Taylor Swift del que todos hablan

El anillo, sin embargo, se convirtió en el gran protagonista del anuncio. Swift mostró en primer plano la joya diseñada por Kindred Lubeck: un diamante antiguo de gran tamaño que rápidamente desató comentarios y elogios entre seguidores y especialistas.

taylorswift_540014500_18590984986054956_2118959704838807596_n

El carrusel de imágenes también dejó ver otros accesorios de la intérprete, como un reloj Cartier Santos Demoiselle con incrustaciones de diamantes y su característica pulsera de la amistad “TNT” de Wove, símbolo de la relación que mantiene con el deportista.

El compromiso de la cantante más influyente de la actualidad con la estrella de los Kansas City Chiefs generó una ola inmediata de repercusiones en redes sociales. Los fanáticos celebraron la noticia y convirtieron el anuncio en tendencia global en cuestión de minutos, el posteo solo en una hora superó los 12 millones de "likes".

se casa Taylor Swift (4)

