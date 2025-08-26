Tras la infidelidad, Nico Vázquez y Gimena Accardi se cruzaron en redes sociales: "Justo acá"

Luego del divorcio absoluto con división de bienes 50/50, el actor sorprendió a su expareja con un gesto que dio que hablar entre los usuarios.

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi continúa en el centro de la polémica en el mundo del espectáculo. Tras más de una década juntos y a menos de una semana de concretar el divorcio, ambos volvieron a estar en tendencia en redes sociales por un inesperado intercambio en redes sociales.

El último jueves, Nico y Gime oficializaron su distanciamiento en una audiencia cargada de emoción, aunque marcada por la armonía. Durante la firma, ambos de la mano, se abrazaron y no contuvieron las lágrimas. Así, confirmaron la división de bienes 50/50, y de una vida amorosa.

El inesperado mensaje de Nico Vázquez El gesto que llamó la atención a los usuarios de las redes sociales llegó de la mano de él. El actor reaccionó a una historia de Instagram de su expareja con “un corazón blanco y el símbolo del infinito”. La imagen era de un campo de Bahía Blanca, acompañado de una frase escrita por ella.

El detalle fue interpretado por la mayoría como una muestra de que, a pesar de la inesperada infidelidad, el vínculo emocional entre ambos aún permanece. Cabe mencionar que antes de la revelación de Gimena, Nicolás era el apuntado como el presunto “infiel" tras los rumores, algo que resultó no ser cierto.

La publicación de Accardi estaba cargada de emotividad. La actriz compartió imágenes de su paso por Bahía Blanca, ciudad a la que viajó el último fin de semana junto a su compañero de elenco Andrés Gil para presentar la obra “En otras palabras”.