Tras la infidelidad, Nico Vázquez y Gimena Accardi se cruzaron en redes sociales: "Justo acá"

Luego del divorcio absoluto con división de bienes 50/50, el actor sorprendió a su expareja con un gesto que dio que hablar entre los usuarios.

Nico Vázquez y Gimena Accardi﻿.

Los Andes
La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi continúa en el centro de la polémica en el mundo del espectáculo. Tras más de una década juntos y a menos de una semana de concretar el divorcio, ambos volvieron a estar en tendencia en redes sociales por un inesperado intercambio en redes sociales.

El inesperado mensaje de Nico Vázquez

El gesto que llamó la atención a los usuarios de las redes sociales llegó de la mano de él. El actor reaccionó a una historia de Instagram de su expareja con “un corazón blanco y el símbolo del infinito”. La imagen era de un campo de Bahía Blanca, acompañado de una frase escrita por ella.

El detalle fue interpretado por la mayoría como una muestra de que, a pesar de la inesperada infidelidad, el vínculo emocional entre ambos aún permanece. Cabe mencionar que antes de la revelación de Gimena, Nicolás era el apuntado como el presunto “infiel" tras los rumores, algo que resultó no ser cierto.

La publicación de Accardi estaba cargada de emotividad. La actriz compartió imágenes de su paso por Bahía Blanca, ciudad a la que viajó el último fin de semana junto a su compañero de elenco Andrés Gil para presentar la obra “En otras palabras”.

En ese contexto, Accardi recordó que tanto su madre como su abuela habían nacido allí y acompañó la reflexión con una foto del campo. “Venir justo acá este finde fue muy importante para mí”, escribió en su cuenta de Instagram. “También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos”, sumó.

El viaje, en el que estuvo presente Gil, despertó especulaciones mediáticas que lo señalaron como “tercero en discordia”. Sin embargo, tanto la actriz como el propio actor desmintieron esa versión y aseguraron que no existe nada más allá de la relación profesional.

