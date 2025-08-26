26 de agosto de 2025 - 14:55

En medio de la polémica por su infidelidad, Gimena Accardi llega a Mendoza con una obra de teatro

"En otras palabras", que cuenta con dirección de su ex marido Nicolás Vázquez, se verá este sábado en el teatro Mendoza.

image
Por Andrés Aguilera

El próximo sábado 30 de agosto a las 21.30, el Teatro Mendoza abrirá sus puertas para recibir a Gimena Accardi y Andrés Gil en una propuesta teatral que promete conmover al público local.

Leé además

como es el divorcio expres que firmaran gimena accardi y nicolas vazquez: todos los detalles

Cómo es el divorcio exprés que firmarán Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: todos los detalles

Por Redacción Espectáculos
le soltaron la mano: gimena accardi estaria distanciada de sus amigas luego del escandalo con nico vazquez

Le soltaron la mano: Gimena Accardi estaría distanciada de sus amigas luego del escándalo con Nico Vázquez

Por Redacción Espectáculos

Se trata de " En otras palabras", que a pedido del público vuelve a nuestra provincia, para presentarse en la sala de calle San Juan 1427.

De qué trata esta obra de teatro

La pieza, escrita por Mathew Seager y que cuenta con la dirección de Nicolás Vázquez, nos muestra la historia de Juana y Abel, una pareja que, tras muchos años de plenitud, se enfrenta al mayor desafío de sus vidas: un diagnóstico prematuro de Alzheimer.

El relato, sensible y cargado de emotividad, busca explorar cómo el amor incondicional puede trascender el tiempo y la memoria, incluso cuando la enfermedad amenaza con borrar los recuerdos compartidos.

image

Pero este regreso no llega exento de ruido mediático. Accardi y Vázquez atraviesan un presente personal cargado de exposición, luego de que se hiciera público su divorcio y la polémica por una supuesta infidelidad de ella que acaparó titulares en los últimos días.

El divorcio, que están tramitando de forma exprés, dejó entristecido a todo el mundo del espectáculo, por tratarse de la que era una de las parejas más sólidas y largas del medio. Gil, involuntariamente, quedó también "pegado" al escándalo luego de haber sido acusado como tercero en discordia, pero él lo desmintió.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Entradaweb.com con valores que oscilan entre los $33.000 del Pullman y los $40.000 de los Palcos Bajos, con opciones intermedias en Platea Baja ($37.000), Platea Alta ($35.000) y Palcos Altos ($36.000).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.

Se conoció cómo será la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Por Agustín Zamora
Mirtha Legrand opinó sin filtro sobre el divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Mirtha Legrand opinó sin filtro del divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: "Habló demasiado"

Por Redacción Espectáculos
andres gil habo tras el escandalo con gimena accardi y nico vazquez: es totalmente falso, estoy con cande...

Andrés Gil habó tras el escándalo con Gimena Accardi y Nico Vázquez: "Es totalmente falso, estoy con Cande..."

Por Redacción Espectáculos
Nico Vázquez y Gimena Accardi﻿.

Tras la infidelidad, Nico Vázquez y Gimena Accardi se cruzaron en redes sociales: "Justo acá"

Por Redacción Espectáculos