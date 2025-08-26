En medio de la polémica por su infidelidad, Gimena Accardi llega a Mendoza con una obra de teatro

El próximo sábado 30 de agosto a las 21.30, el Teatro Mendoza abrirá sus puertas para recibir a Gimena Accardi y Andrés Gil en una propuesta teatral que promete conmover al público local.

Se trata de " En otras palabras ", que a pedido del público vuelve a nuestra provincia, para presentarse en la sala de calle San Juan 1427.

La pieza, escrita por Mathew Seager y que cuenta con la dirección de Nicolás Vázquez , nos muestra la historia de Juana y Abel, una pareja que, tras muchos años de plenitud, se enfrenta al mayor desafío de sus vidas: un diagnóstico prematuro de Alzheimer.

El relato, sensible y cargado de emotividad, busca explorar cómo el amor incondicional puede trascender el tiempo y la memoria, incluso cuando la enfermedad amenaza con borrar los recuerdos compartidos.

Pero este regreso no llega exento de ruido mediático. Accardi y Vázquez atraviesan un presente personal cargado de exposición , luego de que se hiciera público su divorcio y la polémica por una supuesta infidelidad de ella que acaparó titulares en los últimos días.

El divorcio, que están tramitando de forma exprés, dejó entristecido a todo el mundo del espectáculo, por tratarse de la que era una de las parejas más sólidas y largas del medio. Gil, involuntariamente, quedó también "pegado" al escándalo luego de haber sido acusado como tercero en discordia, pero él lo desmintió.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Entradaweb.com con valores que oscilan entre los $33.000 del Pullman y los $40.000 de los Palcos Bajos, con opciones intermedias en Platea Baja ($37.000), Platea Alta ($35.000) y Palcos Altos ($36.000).