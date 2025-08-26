En medio de la polémica por su infidelidad, Gimena Accardi llega a Mendoza con una obra de teatro

El próximo sábado 30 de agosto a las 21.30, el Teatro Mendoza abrirá sus puertas para recibir a Gimena Accardi y Andrés Gil en una propuesta teatral que promete conmover al público local.
"En otras palabras", que cuenta con dirección de su ex marido Nicolás Vázquez, se verá este sábado en el teatro Mendoza.
El próximo sábado 30 de agosto a las 21.30, el Teatro Mendoza abrirá sus puertas para recibir a Gimena Accardi y Andrés Gil en una propuesta teatral que promete conmover al público local.
Se trata de " En otras palabras", que a pedido del público vuelve a nuestra provincia, para presentarse en la sala de calle San Juan 1427.
La pieza, escrita por Mathew Seager y que cuenta con la dirección de Nicolás Vázquez, nos muestra la historia de Juana y Abel, una pareja que, tras muchos años de plenitud, se enfrenta al mayor desafío de sus vidas: un diagnóstico prematuro de Alzheimer.
El relato, sensible y cargado de emotividad, busca explorar cómo el amor incondicional puede trascender el tiempo y la memoria, incluso cuando la enfermedad amenaza con borrar los recuerdos compartidos.
Pero este regreso no llega exento de ruido mediático. Accardi y Vázquez atraviesan un presente personal cargado de exposición, luego de que se hiciera público su divorcio y la polémica por una supuesta infidelidad de ella que acaparó titulares en los últimos días.
El divorcio, que están tramitando de forma exprés, dejó entristecido a todo el mundo del espectáculo, por tratarse de la que era una de las parejas más sólidas y largas del medio. Gil, involuntariamente, quedó también "pegado" al escándalo luego de haber sido acusado como tercero en discordia, pero él lo desmintió.
Las entradas ya se encuentran a la venta en Entradaweb.com con valores que oscilan entre los $33.000 del Pullman y los $40.000 de los Palcos Bajos, con opciones intermedias en Platea Baja ($37.000), Platea Alta ($35.000) y Palcos Altos ($36.000).