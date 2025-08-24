Mirtha Legrand opinó sin filtro del divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: "Habló demasiado"

Mirtha Legrand volvió a instalar el debate al opinar sobre el divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez . La conductora apuntó directamente contra la actriz por haber expuesto la infidelidad en público, asegurando que en estos casos lo correcto es mantener el silencio.

“El tema de la infidelidad es algo que se oculta, que no se comenta. Ella habló demasiado, no había necesidad” , lanzó Mitha con su habitual franqueza.

Durante la charla, la periodista Karina Iavícoli salió en defensa de Accardi, argumentando que la actriz tuvo la necesidad de expresarse y que incluso buscó proteger a su expareja.

“Lo quiso cuidar porque lo quiere mucho. Pero quedó en mal lugar como mujer porque nunca vi a un hombre sentarse y dar explicaciones” , subrayó.

La panelista de Intrusos además remarcó un doble estándar social en torno al episodio: “Ella no le reprocha nada. Admitió lo que pasó y dio la cara por él. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que la castiguen de esta manera. Ni a los políticos les pedimos tanto”, cuestionó.

Mirtha Legrand, sin filtro sobre la confesión de Gimena Accardi ️ “Una infidelidad se oculta, no se comenta… Al hablar, lo hace quedar como un cornudo”, le contestó La Chiqui @mirthalegrand a @Karinaiavicoli Sus palabras en #LaNochedeMirtha desataron debate en redes pic.twitter.com/78L2AfLg73

Legrand, sin embargo, mantuvo su postura y fue aún más categórica: “Si, ella se equivocó. Porque lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, pero existe”, expresó con dureza.

Se conoció cómo será la división de bienes entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Este jueves, Gimena Accardi y Nico Vázquez comenzaron a cruzar los papeles del divorcio tras 18 años en pareja. Y si bien la espuma ha bajado un poco, la realidad es que los actores siguen en el ojo mediático y ahora se conoció cómo será la división de sus bienes comunes.

Lo cierto es que luego de las recientes y controvertidas declaraciones de la actriz al admitir públicamente haberle sido infiel a su marido, anoche Yanina Latorre confirmó en Sálvese Quien Pueda, que aparentemente todo se podrá resolver en los mejores términos.

“Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita... Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Y dicen que van a seguir laburando juntos”, detalló la conductora conductora de SQP.