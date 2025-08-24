A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

La única mujer argentina en ganar la corona de Miss Universo falleció a los 87 años. Se trata de Norma Beatriz Nolan y la noticia fue confirmada por la organización internacional del certamen, que le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales.
Acompañado de imágenes de su histórica coronación en 1962, expresaron en un comunicado: "La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan". En el video le manda "un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos".
"Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado", resalta el mensaje.
Nacida el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe, Nolan estudió secretariado antes de iniciar una breve carrera como modelo televisiva. Su gran noche llegó en Miami, Estados Unidos, donde fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes. Se impuso a representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu.
Durante su año como Miss Universo trabajó con reconocidos diseñadores y recorrió distintos países, aunque en lo personal siempre mantuvo un perfil bajo. Con el paso de los años se alejó por completo de los medios y no volvió a hablar públicamente de su experiencia en el certamen.
El concurso Miss Universo, que se celebra desde 1952, coronó en su última edición ,realizada el 16 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México, a la danesa Victoria Kjær Theilvig, de 21 años. La joven se convirtió en la primera representante de Dinamarca y la primera mujer rubia desde 2004 en ganar el título, imponiéndose a más de 120 candidatas.
La próxima edición, la número 74, se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.