A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

En 1962 Norma Beatriz Nolan fue elegida entre 51 candidatas y ganó el certamen. La organización la despidió en redes.

La única mujer argentina en ganar la corona de Miss Universo falleció a los 87 años. Se trata de Norma Beatriz Nolan y la noticia fue confirmada por la organización internacional del certamen, que le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales.

Acompañado de imágenes de su histórica coronación en 1962, expresaron en un comunicado: "La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan". En el video le manda "un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos".

Norma Nolan "Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado", resalta el mensaje.

Quién fue Norma Nolan Nacida el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe, Nolan estudió secretariado antes de iniciar una breve carrera como modelo televisiva. Su gran noche llegó en Miami, Estados Unidos, donde fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes. Se impuso a representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu.

