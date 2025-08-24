24 de agosto de 2025 - 09:57

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo

En 1962 Norma Beatriz Nolan fue elegida entre 51 candidatas y ganó el certamen. La organización la despidió en redes.

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

Foto:

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La única mujer argentina en ganar la corona de Miss Universo falleció a los 87 años. Se trata de Norma Beatriz Nolan y la noticia fue confirmada por la organización internacional del certamen, que le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales.

Leé además

A meses de su show en River, Noel Gallagher habla de la reconciliación en Oasis y el orgullo que siente por el desempeño de su hermano Liam.

Noel Gallagher habló sobre el público argentino y contó qué lugar de preferencia ocupa nuestro país para Oasis

Por Redacción Espectáculos
Palestina competirá por primera vez en el certamen Miss Universo: quién es Nadeen Ayoub

Palestina competirá por primera vez en el certamen Miss Universo: quién es Nadeen Ayoub

Por Redacción Mundo

Acompañado de imágenes de su histórica coronación en 1962, expresaron en un comunicado: "La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan". En el video le manda "un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos".

Norma Nolan

"Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado", resalta el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MissUniverse/status/1958962811184587080&partner=&hide_thread=false

Quién fue Norma Nolan

Nacida el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe, Nolan estudió secretariado antes de iniciar una breve carrera como modelo televisiva. Su gran noche llegó en Miami, Estados Unidos, donde fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes. Se impuso a representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu.

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo
A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

A los 87 años falleció Norma Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo.

Durante su año como Miss Universo trabajó con reconocidos diseñadores y recorrió distintos países, aunque en lo personal siempre mantuvo un perfil bajo. Con el paso de los años se alejó por completo de los medios y no volvió a hablar públicamente de su experiencia en el certamen.

El presente del certamen

El concurso Miss Universo, que se celebra desde 1952, coronó en su última edición ,realizada el 16 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México, a la danesa Victoria Kjær Theilvig, de 21 años. La joven se convirtió en la primera representante de Dinamarca y la primera mujer rubia desde 2004 en ganar el título, imponiéndose a más de 120 candidatas.

Victoria Kjaer se quedó con la corona este sábado.
Victoria Kjaer se quedó con la corona este sábado.
Victoria Kjaer se quedó con la corona este sábado.

La próxima edición, la número 74, se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

María Julia Oliván relató su trágico accidente.

María Julia Oliván regresó al aire tras 17 operaciones: "Me prendí fuego, básicamente"

Por Redacción Espectáculos
la fundacion pianoforte dara un concierto con bandas sonoras y presentara una orquesta escuela sin precedentes

La Fundación Pianoforte dará un concierto con bandas sonoras y presentará una orquesta escuela sin precedentes

Por Daniel Arias Fuenzalida
Así es la casa en Madrid de Valentina Zenere.

Así es la casa de Valentina Zenere en Madrid: mimalista y con mucho blanco

Por Agustín Zamora
Susana Giménez no estaría de acuerdo con la nueva relación de su nieta.

Susana Giménez no quiere saber nada del nuevo novio de su nieta, Lucía Celasco: los detalles

Por Agustín Zamora