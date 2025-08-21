21 de agosto de 2025 - 01:05

Palestina competirá por primera vez en el certamen Miss Universo: quién es Nadeen Ayoub

La joven reside actualmente en Dubai y quiere usar este certamen para hacer visible la angustia de su pueblo en medio de la guerra en Gaza.

Palestina competirá por primera vez en el certamen Miss Universo: quién es Nadeen Ayoub

Palestina competirá por primera vez en el certamen Miss Universo: quién es Nadeen Ayoub

Foto:

Por Redacción Mundo

Por primera vez, Palestina tendrá representante en el certamen de Miss Universo. Se trata de Nadeen Ayoub, una modelo y activista que competirá en el certamen que se celebrará en noviembre en Tailandia y afirmó que su misión es llevar “la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado”.

Leé además

El terrible accidente de una participante del reality Miss Universe Latina

Terrible accidente de una participante del reality "Miss Universe Latina": ocurrió en vivo y aterró a todos

Por Redacción Espectáculos
Martín Menem estaría comenzando un romance con una famosa modelo.

Quién es la modelo que tendría un romance con Martín Menem y un famoso exfutbolista a la misma vez

Por Agustín Zamora

"La señora Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma", declaró la Organización Miss Universo (MUO) el domingo pasado a CNN, anunciando así la histórica participación palestina en el certamen de belleza internacional.

La mujer, coronada como Miss Palestina en 2022, expresó su entusiasmo por el anuncio en sus redes sociales. "Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver", dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. "Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado", expresó.

Ayoub hizo hincapié en que "Palestina necesita ser mostrada en cada plataforma, y la gente que está sufriendo necesita ser vista", y expresó su intención de llevar durante el certamen atuendos creados por diseñadores palestinos como una manera de respaldar a su comunidad.

Actualmente radicada en Dubái, Nadeen Ayoub cursó estudios de inglés y psicología en la University of Western Ontario (Western University), en Canadá, según indica en su perfil profesional en LinkedIn.

El anuncio de su participación generó distintas reacciones positivas en redes sociales según la modelo: “"Puedo ver la felicidad de la gente al saber que Palestina está siendo representada. El pueblo palestino es más que su sufrimiento", explicó.

La noticia se da en medio de la guerra en Gaza, donde más de 62.000 personas han muerto desde octubre de 2023. Algunos por los bombardeos israelíes, otros por intentos en acceder a comida o a causa de la desnutrición, han incrementado en el enclave y afectan principalmente a niños.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Benjamín Netanhayu.

La clave del ingreso a la Franja de Gaza por parte de Israel, en Aconcagua Radio

Por Redacción Economía
ATE e HIJOS denunciaron a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

ATE e H.I.J.O.S. denunciaron a Netanyahu por "crímenes contra Palestina" y piden su captura en Argentina

Por Redacción Política
Juez federal de Estados Unidos bloqueó una ley para exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una ley para exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas

Por Redacción Mundo
Descubrió tierra de nadie y fundó su propio país en Europa con una bandera inspirada en Argentina. Lo bautizó como Verdis.

Descubrió "tierra de nadie" y fundó su propio país con una bandera inspirada en Argentina

Por Redacción Mundo