Descubrió "tierra de nadie" y fundó su propio país con una bandera inspirada en Argentina

Es que Daniel Jackson , hoy de 21 años, fundó la República Libre de Verdis en 2019, cuando tenía apenas 14. Lo que empezó como un “experimento entre amigos” en la plataforma Roblox derivó en un intento de crear un Estado con bandera, moneda, pasaportes y casi 400 ciudadanos. Es apenas 1,6 hectáreas más grande que la Ciudad del Vaticano.

La bandera elegida, celeste y blanca , muestra una inspiración evidente en Argentina . Hasta la escarapela es un calco de la nuestra.

Apasionado por los videojuegos y la geopolítica, el australiano Daniel Jackson comenzó a diseñar mundos virtuales en Roblox .

Descubrió "tierra de nadie" y fundó su propio país en Europa con una bandera inspirada en Argentina. Lo bautizó como Verdis.

Con el tiempo buscó trasladar esa creatividad al terreno real . “Al principio fue un experimento entre amigos. Siempre soñamos con crear algo diferente, algo que saliera de lo común”, explicó en una entrevista con el New York Post.

Así descubrió una franja de 51 hectáreas conocida como Pocket 3, un territorio deshabitado a orillas del Danubio, entre Croacia y Serbia, que ninguno de los dos países reclama formalmente. Allí proclamó, el 30 de mayo de 2019, la independencia de la República Libre de Verdis y se autoproclamó su presidente.

Así descubrió una franja de 51 hectáreas conocida como Pocket 3, un territorio deshabitado a orillas del Danubio, entre Croacia y Serbia, que ninguno de los dos países reclama formalmente.

El nombre Verdis se eligió por su similitud con la palabra latina para verde, viridis , y la idea inicial del nuevo país era centrarse en las preocupaciones ambientales, tal como contó el joven "mandatario" en The Guardian.

Como corresponde, el proyecto incluyó símbolos de Estado para dar lugar a una identidad nacional: gabinete, pasaportes —aunque no válidos internacionalmente— y hasta una selección de ciudadanos.

“Es un país muy pequeño, así que debemos tener cuidado con a quién dejamos entrar”, advirtió Jackson, en un tono que parece casi de broma.

Los cerca de 400 habitantes fueron elegidos entre más de 15.000 solicitudes, priorizando a quienes tuvieran formación en medicina o seguridad.

Jackson sostiene que Verdis busca convertirse en un “proyecto de gobernanza sostenible”, con objetivos humanitarios y aspiraciones de reconocimiento internacional.

El día que la República Libre de Verdis "chocó" con Croacia

La aventura tuvo un giro conflictivo el 12 de octubre de 2023, cuando las autoridades croatas intervinieron en Pocket 3, detuvieron a Jackson y a varios colonos, y los expulsaron del país.

“Nos deportaron, pero no pudieron dar una razón clara”, denunció el joven.

Según el comunicado de Verdis, los "habitantes" fueron retenidos durante horas, se les confiscaron teléfonos y documentos, y luego recibieron la orden de abandonar Croacia.

Jackson, además, recibió una prohibición de entrada de por vida bajo la acusación de ser una “amenaza para la seguridad nacional”.

Impedido de regresar a Verdis, Daniel Jackson dirige su "gobierno" desde Dover, Inglaterra, y desde su ciudad natal, Melbourne.

Cómo es gobernar tu propio país desde el "exilio"

Impedido de regresar a Verdis, Daniel Jackson dirige su “gobierno” desde Dover, Inglaterra, y desde su ciudad natal, Melbourne.

“Al igual que la declaración del año pasado, quiero dejar claro una vez más que no nos rendiremos, por mucho que Croacia intente incomodarnos e impedirnos regresar a tierra firme”, aseguró.

En diálogo con reforzó su posición: “Estoy seguro de que no es una broma o una travesura. Sabes, tenemos montones de expertos legales que nos apoyan a nuestro favor. Emitimos documentos”.

Jackson y su gobierno idearon diversas maneras de recaudar fondos, desde vender productos de Verdis hasta solicitar donaciones y establecer un programa de ciudadanía por inversión. Este mes, el país recibió una donación de más de 37.000 dólares, recaudada por entusiastas de las criptomonedas a través de una moneda no afiliada conocida como $Verdis.