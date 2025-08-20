Insólito hallazgo: descubrieron que un hombre vivió ocho años con un cuchillo clavado en el pecho

El caso fue publicado en la National Library of Medicine y sorprendió ya que la hoja no dañó órganos vitales, lo que permitió la recuperación del paciente.

Descubrieron que un hombre vivió ocho años con una cuchilla clavada en el pecho

Un insólito caso médico sorprendió a la comunidad científica y al mundo entero: un hombre de 44 años en Tanzania vivió durante ocho años con un cuchillo incrustado en su pecho sin presentar síntomas graves. El hallazgo fue publicado en la revista científica National Library of Medicine por especialistas del Hospital Nacional Muhimbili, quienes atendieron al paciente tras acudir al hospital por un dolor y secreción en el pezón derecho.

Según el informe, el paciente relató que había comenzado a segregar pus de una antigua herida. Tras realizarle una radiografía, los médicos descubrieron un objeto metálico alojado en su tórax, que correspondía a la hoja de un cuchillo. Lo sorprendente es que, pese a tenerla incrustada durante tanto tiempo, el hombre no sufría dificultades respiratorias ni dolor intenso.

La cuchilla llevaba ocho años en su cuerpo El origen de la insólita situación se remontaba a una pelea ocurrida ocho años antes, en la que el hombre sufrió varios cortes. En ese momento, los médicos suturaron sus heridas sin realizar una radiografía, por lo que la cuchilla permaneció oculta en su pecho. Con el paso del tiempo, el cuerpo generó tejido alrededor del objeto, lo que derivó en la secreción que lo llevó a consultar recientemente.

cuchillo2 Radiografía que muestra el objeto metálico alojado en su tórax. Web “Las primeras imágenes obtenidas mediante una radiografía lateral del tórax mostraron un objeto metálico retenido en la parte media del tórax, con una opacidad circundante que probablemente representaba un hematoma lobulado en resolución o crónico, o una fibrosis postraumática, secuela de la puñalada del paciente”, explicaron los especialistas en su informe.

Un caso de supervivencia “milagrosa” De acuerdo con los médicos, la hoja quedó atrapada en la escápula derecha, evitando dañar órganos vitales. Esta situación, considerada casi un milagro, permitió que el hombre llevara una vida normal durante años sin notar la gravedad de lo que ocurría en su cuerpo.

Tras ser intervenido, los profesionales lograron extraer con éxito la cuchilla y el paciente permaneció 24 días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Posteriormente fue trasladado a cuidados generales y, tras completar el proceso de recuperación, recibió el alta médica sin mayores complicaciones.