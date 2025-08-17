Conmoción en Ecuador: asesinaron a balazos a siete personas en un billar

Ocurrió en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Policía local investiga el hecho.

Un nuevo ataque armado preocupa a los ciudadanos en Ecuador. En la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas (a 150 kilómetros de Quito), siete personas fueron asesinadas.

El caso fue reportado este domingo por la Policía Nacional, que investiga las razones del ataque. El hecho ocurrió esta madrugada en las instalaciones de un billar.

Los agentes "verificaron que en el lugar se encontraban siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego". Mientras las unidades especializadas investigan el hecho y buscan a los responsables.

En las redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia cuando enca puchados, vestidos de negro, llegan al lugar con armas largas. De acuerdo a lo informado por medios locales y reprodujo la agencia AFP, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región.