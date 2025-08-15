15 de agosto de 2025 - 18:51

Chile vuelve a cambiar su huso horario: por qué y cuál será la diferencia con Argentina

El país trasandino volverá a cambiar sus relojes a comienzos de septiembre. La medida tendrá un gran impacto en Argentina.

Cenco Costanera - shopping Chile

Foto:

Tripadvisor
Por Redacción Economía

Chile volverá a coincidir con Argentina en su huso horario. El ajuste se realizará en la medianoche del sábado 6 de septiembre, cuando la mayoría de los relojes en el país trasandino se adelanten 60 minutos. Desde el 5 de abril, Chile estaba una hora por detrás debido al inicio del horario de invierno.

Leé además

Del 15 al 17 de agosto, fin de semana largo en Chile con beneficios

El beneficio "a luca" en Chile por el fin de semana largo: a qué hora atienden los malls

Por Redacción Economía
Natalia Valdebenito González es una actriz, locutora de radio y comediante de Chile.

Polémica en Chile: una comediante aseguró estar "contenta por los mineros muertos" y causó indignación

Por Redacción Mundo
Shoppings Chile

En territorios insulares como Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio se concretará a las 22:00 horas locales. Esta modificación, además de restablecer la sincronización con Argentina, extenderá la luz natural en las tardes, lo que favorecerá la vida cotidiana y contribuirá al ahorro energético en el país vecino.

Pido cambio, como en el fútbol, pero esta vez el del huso horario - Por Leonardo Oliva

El impacto económico del cambio de horario

El retorno al horario de verano tiene un impacto directo en la logística de transporte, especialmente en vuelos internacionales y servicios que dependen de una agenda precisa entre ambos países.

También simplifica las comunicaciones y trámites que requieren coincidencia horaria. La Armada de Chile ofrece en su sitio oficial la hora exacta y actualizada para cada zona, lo que permite a los ciudadanos verificar el huso vigente en todo momento.

Shoppings Chile

Este tipo de medidas toman como referencia el GMT (Greenwich Mean Time) o su versión más moderna y precisa, el UTC (Coordinated Universal Time). El GMT se define a partir del meridiano de Greenwich, en Londres, y establece la “hora cero” desde la que se calculan las demás zonas horarias. El UTC, basado en relojes atómicos, se emplea hoy como patrón para la sincronización global.

Cada país ajusta su ubicación horaria según su relación con GMT/UTC, donde adelantan o retrasan la hora para optimizar el uso de la luz solar en distintas estaciones. Durante el horario de invierno, Chile se sitúa en GMT-4 (UTC-4), mientras que Argentina permanece todo el año en GMT-3 (UTC-3). Con el adelanto de septiembre, Chile adoptará nuevamente GMT-3 (UTC-3), igualando la hora con Argentina y permitiendo que los días sean más largos en primavera y verano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los 5 mejores destinos para visitar chile durante tus proximas vacaciones, segun la ia

Los 5 mejores destinos para visitar Chile durante tus próximas vacaciones, según la IA

Por Redacción Economía
Plaza del Vino en La Enoteca

Encuentro Binacional de Innovación Pública y Gobierno Digital en Mendoza: dónde se consiguen entradas gratuitas

Por Redacción Economía
Un fenómeno marítimo podría poner en riesgo a las emblemáticas estatuas de la Isla de Pascua

Moáis de Rapa Nui pueden desaparecer antes de lo previsto: el fenómeno marítimo que las acecha

Por Redacción Mundo
Foto archivo

Sorpresa: la mala noticia para los mendocinos que viajan a Chile

Por Redacción Sociedad