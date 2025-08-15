15 de agosto de 2025 - 21:01

Reabre el paso Cristo Redentor este sábado: qué tener en cuenta antes de cruzar a Chile

El túnel internacional cerró de forma preventiva este viernes, lo que frustró el plan de los viajeros que querían aprovechar el fin de semana largo en el país vecino.

Después de un inesperado cierre que generó malestar entre los viajeros, el Paso Internacional Cristo Redentor se prepara para reabrir sus puertas mañana sábado, 16 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. La noticia trae alivio a quienes buscan cruzar a Chile o regresar a Argentina durante este fin de semana largo.

La decisión de habilitar el Paso Internacional para el 16 de agosto fue tomada por los equipos técnicos y autoridades de ambos países. Se prevé que el horario de transitabilidad sea desde las 9 hasta las 21 horas. Es importante destacar que el cierre de barrera en Uspallata se realizará a las 19 , por lo que los viajeros deberán planificar su trayecto con anticipación.

Malestar por el cierre este viernes

El cierre del Paso Cristo Redentor durante la jornada de este viernes 15 de agosto tomó por sorpresa a muchos. A pesar de que las autoridades argentinas sostenían su habilitación y los pronósticos iniciales de ambos países coincidían en una apertura de 9 a 21 horas, Chile comunicó oficialmente su decisión de mantener el cierre preventivo por instrucciones de la superioridad. Esta medida se basó en un pronóstico anticipado de nevadas en la cordillera, a pesar de que la Alta Montaña amaneció con buen tiempo este viernes, generando filas de vehículos en la Ruta Nacional 7 y un malestar palpable entre los conductores que vieron frustrados sus planes. El coordinador general del paso internacional, Justo José Báscolo, explicó la sorpresa ante la comunicación chilena después de haber consensuado una habilitación previa.

Cabe recordar que este viernes 15 de agosto es un día no laborable con fines turísticos en Argentina, en conmemoración al General Don José de San Martín, cuyo feriado se celebra el domingo 17. En Chile, hoy es feriado por la festividad de la Asunción de la Virgen María. La coincidencia de estas fechas incrementó la frustración por el cierre, ya que muchos argentinos tenían planes de cruzar la cordillera para aprovechar el fin de semana largo.

