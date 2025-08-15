Dos figuras mendocinas que triunfan en Australia lanzaron su "vino binacional": su increíble historia

El polifacético chef mendocino Juan de la Cruz Torales y el enólogo, también mendocino, Gastón Sepúlveda triunfan desde hace ya varios años en Australia . Juan de la Cruz dejó su huella en el popular MasterChef Australia (la edición más vista de este reality en el mundo), mientras que Gastón se destaca en la elaboración de vino en este país de Oceanía .

Ahora, Torales y Sepúlveda se unieron para lanzar su propio vino, "Crossed Roots" (o "Raíces Cruzadas" ). El vino, un blend Shiraz - Malbec , ha sido elaborado en Australia , aunque mantiene el sello y la mendocinidad de sus autores.

"Justamente la historia de este vino tiene que ver con el nombre , 'Raíces cruzadas' . Porque surge de juntar los dos lugares que son mi casa ahora, Argentina y Australia , y dos varietales como el Shiraz -fuerte de Australia -, y el Malbec , que aunque no es argentino, es emblema del país y de Mendoza ", resume Torales (40) a Los Andes , quien hace más de 10 años vive en Australia.

"Este vino es un blend de 70% Shiraz de la región Barossa Valley y 30% Malbec de la región Langhorne Creek . Con un paso de 12 meses en barricas de roble francés y americano , el vino es potente con frutos maduros y taninos aterciopelados que hacen al vino largo y redondo ", describe a su turno Sepúlveda , quien desde hace nueve años vive con su familia en Adelaide (Australia) y donde ha desarrollado su propia marca, "Gastón Bravo Wines" .

"El vino australiano es muy versátil . Hay muchas variedades y regiones . El fuerte en los tintos es el Shiraz , donde se pueden encontrar vinos muy frutados y con buen equilibrio con la madera . Para Australia, el Shiraz es como nuestro Malbec en cuanto a marca país", acota.

Un vino, dos países y la mendocinidad al palo

Según relata Torales, una de las cosas que más extrañaba tras haberse mudado a Australia era el "vino mendocino". Sin embargo, su experiencia en la gastronomía de aquel país y su creciente especialización como chef le permitieron descubrir que Australia tiene "vinos buenísimos" (como él mismo describe). Así fue como, sin abandonar del todo el malbec argentino, descubrió el Shiraz australiano.

"Australia tiene un vino muy bueno, con una técnica muy propia. Lo que tiene, en particular, son uvas que crecen en su propio clima, y el Shiraz es uno de los más fuertes. Y es un vino espectacular, con mucho cuerpo y muy buena calidad. El vino australiano tiene muy buena reputación en el mundo, también tienen muy buenos vinos blancos en otras regiones, como el chardonnay", describe Juan de la Cruz.

Si bien su más reciente proyecto es el su propio vino -"Crossed Roots"-, el chef mendocino es un todo terreno. Porque estudió Comunicación Social y luego se especializó en Marketing -actividades que nunca abandonó del todo-. Hace más de una década, produjo y condujo un programa de televisión por el mundo (así llegó a Australia) y también ha creado varios juegos de mesa, además de ser músico (llegó a presentarse en las castings de "Popstars" siendo adolescente).

Vino argentino australiano 4 Dos figuras mendocinas que triunfan en Australia lanzaron su "vino binacional": su increíble historia. Foto: Gentileza

No obstante, es en la gastronomía donde ha encontrado su lugar en el mundo. Y esta última pasión lo llevó a participar en 2024 de la edición más vista del mundo del reality show MasterChef, donde inició su camino como embajador de los platos y la cultura argentina (y que mantiene hoy).

Luego de su paso por MasterChef Australia, Torales y Sepúlveda cruzaron sus caminos. El enólogo, nacido y criado en Vista Flores (Valle de Uco) y en un entorno rodeado de viñedos y buenos vinos, le envió a Juan de la Cruz alguno de los vinos malbec que elaboraba en aquel país.

"Yo había presentado mi chimichurri y cuando Gastón me mandó los vinos nos preguntamos qué podíamos hacer. Yo je dije que un sueño que siempre tuve era tener mi propio vino, generar un sabor, para poder matchearlo con un buen plato de carne, con un asado. Pero, más que nada, para sentarse y disfrutar un buen vaso de vino, quería ese sabor, y producirlo", rememora Torales.

Edición limitada

Sepúlveda y Torales no son los únicos mendocinos que han tenido participación en "Crossed Roots". La diseñadora Estefanía Abraham, también mendocina y quien ha diseñado otras etiquetas de vinos de Gastón, es la responsable del arte gráfico del vino australiano - argentino.

"Queremos que el vino sea australiano, porque estamos acá. Pero que tenga la personalidad y la impronta argentina, tanto con lo visual, como la textura, como el sabor, como la historia detrás. Lo único australiano son las uvas, porque el resto -los procesos, la gente y la pasión detrás del vino- es argentino", resume el chef.

En esta primera tirada, "Crossed Roots" tendrá una edición limitada. Han salido 600 botellas y, según cuenta Torales, la intención es llegar a gente que busque disfrutar de un buen sabor.

Vino argentino australiano 1 Dos figuras mendocinas que triunfan en Australia lanzaron su "vino binacional": su increíble historia. Foto: Gentileza

"Está hecho con uvas que han sido tratadas y en barriles de roble francés y de roble americano. Tiene un proceso de añejamiento y tiene un cuerpo hermoso. Es redondo en boca y es delicioso, es un muy buen vino. La idea generar algo que junte a la gente alrededor de la mesa y genere conversación y risas. ¡Con lograr eso, ya es un objetivo cumplido!", describe el polifacético chef.

En ese sentido, aclara que con el vino no apunta a hacer plata, sino que es más bien un proyecto de ambos que salió del corazón y de la pasión de seguir representando la cultura argentina y mendocina.

"Mi pasión es el vino, y lo que siempre he deseado es poder contar con un espacio para poder mostrar mis vinos, que invite a la gente a pasar un buen momento y disfrutar. Me gusta mucho charlar de vino y aprender todos los días, por lo que me gustaría que ese espacio sea también para conectar y crear momentos con los clientes", acota Sepúlveda, quien completó la Licenciatura en Enología en la Universidad Don Bosco, trabajó diez años en el grupo de bodegas del Clos de los Siete en el Valle de Uco y ha participado de cosechas en Bordeaux y California.