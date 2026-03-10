Anularon el sobreseimiento y los 2 monjes del Cristo Orante denunciados por abusos van a juicio

Tras una histórica reunión con víctimas, el Papa dijo que "no hay tolerancia al abuso en la Iglesia"

Sobrevivientes de abusos en la iglesia, duros con el papa Francisco: "Las palabras, sin acciones, suenan huecas"

La víctima había denunciado en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza que los reiterados abusos tuvieron lugar en el monasterio ubicado en Gualtallary, entre 2009 y 2015, cuando ingresó al lugar con apenas 17 años y atraído por la vida religiosa y el deseo de convertirse en monje.

En su testimonio, Bustos describió en reiteradas ocasiones que, en un contexto de manipulación espiritual y psicológica por parte de los dos religiosos que vivían con él en el monasterio, Roqué Moreno y Portillo abusaron sistemáticamente de él en reiteradas ocasiones . Incluso, el joven llegó a confesar que, debido a la autoridad religiosa de los sacerdotes y a su propia fe, llegó a pensar que lo que estaba viviendo era algo que “Dios permitía” , lo que le generó una fuerte confusión y culpa.

La Corte ordenó que 2 monjes vayan a juicio por abusos sexuales: "No necesito que la Justicia me diga lo que viví"

"Ya había perdido todas las expectativas y estaba muy frustrado , hasta me cambiaron muchas veces de abogado. Pero esta noticia me da nuevas esperanzas , quiero que haya justicia, y la única forma de que a las personas que hemos vivido esto no nos vuelva a pasar es con un fallo ", describió Bustos (35) a Los Andes y ante la reciente resolución de la Corte .

"Me da lo mismo que vayan presos o no; pero esto sentaría un precedente. Yo no necesito que la Justicia me diga lo que pasó, yo lo viví y lo sé . Pero que la ley lo avale es muy importante, quiero que haya una reivindicación ", siguió el denunciante, quien actualmente está trabajando haciendo traslados de personas.

Polémica misa en el Cristo Orante en apoyo a los monjes detenidos por abuso sexual

La Corte suspendió el sobreseimiento de los monjes denunciados por abuso e irán a juicio

El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue firmado por los ministros Mario Adaro (quien redactó el voto principal) y José Valerio (quien adhirió al voto de Adaro). En tanto, se deja constancia el tercer juez de la Corte -Omar Palermo- no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

En pocas palabras, la Corte considera que existen pruebas suficientes para seguir investigando y que no estaba justificado cerrar la causa como se hizo en diciembre de 2022.

Los supremos Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo deberán determinar si Julieta Lonigro, la reina paralela de Guaymallén, puede participar de la elección de la reina nacional de la Vendimia. Los supremos Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo.

“De las pruebas erróneamente valoradas por el sentenciante (…) surgen elementos de convicción suficientes acerca de la probabilidad positiva que el consentimiento no sea libre, es decir, que no existe certeza negativa en el caso del sobreseimiento dictado a favor de Roque Moreno, ni existe duda insuperable en el caso del sobreseimiento dictado a favor de Portillo de Dios, por lo que la sentencia impugnada deviene nula por violación de garantías constitucionales del denunciante”, resume el fallo en uno de sus apartados.

Además, los ministros de la Suprema Corte consideraron que el juez que intervino en primera instancia no analizó correctamente pruebas clave, como testimonios y pericias psicológicas que eran trascendentales al momento de considerar la credibilidad del denunciante.

“Las pruebas denunciadas por la recurrente contienen elementos dirimentes para la valoración de la credibilidad del relato de N.B. y la ausencia de un consentimiento libre (…) que no fueron analizados por el juzgador por inaplicación de la sana crítica racional y parámetros valorativos en materia de víctimas de abuso sexual”, continuaron.

Así las cosas, la Corte insistió en que un sobreseimiento solo corresponde cuando no hay pruebas, y afirmó que en este caso sí las hay; por lo que el sobreseimiento se dictó sin la certeza necesaria.

“Para que proceda el sobreseimiento (…) debe existir falta total de prueba positiva de responsabilidad penal. En la presente causa (…) surgen elementos de convicción suficientes para continuar con el proceso”, argumentaron.

En definitiva, la Suprema Corte de Justicia consideró que en la primera instancia -los monjes no llegaron a juicio directamente- hubo valoración errónea y parcial de las pruebas, no se analizaron correctamente pericias y testimonios clave.ni tampoco había certeza suficiente para cerrar la causa, por lo que debería haber seguido el proceso.

Los abusos que denunció el aspirante a monje en el monasterio

En la denuncia que destapó el caso -y en posteriores entrevistas con Los Andes-, Nicolás Bustos señaló que primero intentó exponer lo que había vivido en el Cristo Orante dentro de la Iglesia, realizando una denuncia ante el Arzobispado en 2015. Sin embargo, al no obtener respuestas que considerara suficientes, decidió llevar el caso a la Justicia penal a fines de 2018.

En su declaración judicial, Bustos relató durante varias horas los episodios de abuso que asegura haber sufrido mientras vivía en el monasterio.

Las pericias psicológicas realizadas en el marco de la investigación indicaron que no se detectaron signos de fabulación en su relato y que su testimonio resultaba verosímil, además de presentar indicadores compatibles con traumas asociados a los abusos denunciados.

Incluso, el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual de la Justicia mendocina (Edeas) había ratificado lo denunciado, considerando que todo parecía indicar que los abusos habían transcurrido.

Si bien Nicolás Bustos se mudó al monasterio para iniciar su vida de servicio siendo ya mayor de edad (había cumplido los 18), las primeras visitas y los primeros encuentros con los monjes -donde él relató haber sido abusados- habían ocurrido cuando el denunciante tenía 17 años.

Dentro de la causa, la Justicia cuenta con una decena de mails que Bustos y Roqué Moreno (conocido con el sobrenombre Diego de Jesús) intercambiar, antes, durante y después de que el aspirante se mudara al monasterio. Y de allí se desprende la relación que había entre ambos.

Mientras que Nicolás Bustos, sus abogados y el Ministerio Público Fiscal de Mendoza insistieron una y otra vez en que Bustos había sido sometido -a nivel sexual y también como víctima de abuso de conciencia-, la defensa de los monjes siempre apuntó a la existencia de un vínculo amoroso (y sexual), aunque consentido por ambas partes.

El primer sobreseimiento de los monjes

En diciembre de 2022, un tribunal había resuelto sobreseer a Roqué Moreno al entender que el trato sexual con Bustos había sido consentido. Además, había decidido sobreseer a Portillo por "duda insuperable" sobre si había existido delito o no. En definitiva, se dio por terminada la causa sin siquiera ir a juicio (la fiscalía había solicitado la elevación a juicio de la causa).

Oportunamente, la fiscalía y los abogados de Bustos apelaron esta decisión. Y en las últimas horas, el fallo de la Suprema Corte firmado por Adaro y Valerio hizo lugar al pedido de la parte acusatoria.

En ese sentido, el máximo tribunal sostuvo que los tribunales anteriores habían hecho una evaluación incorrecta de las pruebas, especialmente lo referido a informes psicológicos, testimonios y pericias sobre la víctima.

Además, la Corte consideró que en esa primera instancia se había interpretado de forma incorrecta el concepto de consentimiento en casos de abuso sexual y que no se había considerado adecuadamente el contexto de poder, ya que los primeros contactos con la víctima en el monasterio había sido cuando él tenía 17 años. También los ministros de la Corte resaltan que acusados eran sacerdotes y superiores jerárquicos.

En ese sentido, el fallo de la Suprema Corte considera que no se analizaron correctamente la posible manipulación psicológica y la relación asimétrica de poder dentro del monasterio.

Qué ocurrirá ahora con los monjes denunciados por abuso sexual

El fallo de la Corte subraya dos aspectos claves. Primero, que el consentimiento en delitos sexuales no puede presumirse por el silencio o la falta de resistencia. Además, consideran que tampoco puede ignorarse el contexto de autoridad o coerción psicológica.

Al anular la Corte mendocina el sobreseimiento, ahora la causa debe continuar y deberá resolverse nuevamente si corresponde elevarla a juicio, o directamente dictar otra resolución conforme a los criterios de la Corte.

Si bien la Suprema Corte de Mendoza no absolvió ni condenó a los sacerdotes, resolvió que no correspondía cerrar la causa y que el análisis judicial previo fue incorrecto.