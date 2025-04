Sobrevivientes de abusos en la iglesia, duros con el papa Francisco: "Las palabras, sin acciones, suenan huecas"

No obstante, es el Papa la única persona autorizada a ordenar e impartir ese castigo. Y, en el caso de Francisco, no lo hizo, Y Corradi falleció en julio de 2021, condenado penalmente por los abusos, pero siendo sacerdote todavía, puesto que la causa canónica nunca se resolvió ni llegó a su fin.

"Ojalá el próximo papado sea más firme contra el abuso infantil", sintetizó el abogado mendocino Sergio Salinas, miembro de ECA Global en Argentina y quien también fue abogado de las víctimas del Próvolo.

El duro comunicado de los sobrevivientes de abuso eclesiástico contra el papa Francisco

"Honrando una vida, confrontando un legado" es el título de la declaración que ECA Global difundió horas después de que se confirmara la muerte del papa Francisco.

Si bien expresaron sus condolencias por el fallecimiento del Sumo Pontífice "con profundo respeto y solemne reflexión", desde Ending Clergy Abuse (ECA) Global cuestionaron que el papa Francisco nunca llevó a la práctica aquello que predicó con sus palabras y en lo referido a la "tolerancia cero" para religiosos involucrados el episodios de abuso sexual.

Condenados Próvolo.jpg

"El cambio sistémico siguió siendo difícil de alcanzar. La renuncia de algunos prelados a puerta cerrada no sustituye la rendición de cuentas pública. Su negativa a destituir o disciplinar a los cómplices de encubrimientos traicionó la obligación moral de la Iglesia de proteger a los vulnerables", destacaron desde ECA Global.

En ese sentido, insistieron en que los sobrevivientes merecen más que gestos simbólicos.

"Merecen seguridad, dignidad y verdad. Ya no basta con reconocer el dolor. Las voces de los sobrevivientes deben ser escuchadas, creídas y colocadas en el centro de la reforma. Sus experiencias vividas deben moldear las políticas, las prácticas y la transformación cultural necesarias para una verdadera rendición de cuentas y sanación", se explayaron.

Además, destacan que el próximo Papa -quien sea- deberá "actuar donde el papa Francisco no lo hizo".

"Debe implementar una política universal de 'tolerancia cero', que responsabilice plenamente al clero por los abusos y su encubrimiento. Debe rechazar el secretismo y la complicidad, colocar la protección de los niños y los adultos vulnerables en el centro de la misión de la Iglesia", sintetizan. Y concluyen en que continuarán abogando por una Iglesia donde la verdad, la justicia y la dignidad de las sobrevivientes no sean valores aspiracionales, sino principios fundamentales.

Los curas Corbacho y Corradi, condenados a 45 y 42 años de prisión por abusar sexualmente de niños sordos y niñas sordas en el instituto Próvolo de Mendoza. Los curas Corbacho y Corradi, condenados a 45 y 42 años de prisión por abusar sexualmente de niños sordos y niñas sordas en el instituto Próvolo de Mendoza.

Francisco y su rol en el Caso Próvolo

En simultáneo a la investigación penal por los abusos cometidos por los curas Corradi y Corbacho en el Próvolo mendocino (episodios que databan desde 2005 salieron a la luz a fines de 2016), el Vaticano dispuso que se iniciara una investigación canónica y contra los dos religiosos. La investigación canónica y la judicial "ordinaria" son independientes entre sí.

Los sacerdotes Dante Simón y Juan Martínez fueron los designados por la Santa Sede -luego de que el Arzobispado de Mendoza se excusara de encabezar este procedimiento eclesiástico-, y ellos llevaron adelante la investigación preliminar. En su rol, Simón y Martínez mantuvieron reuniones con los dos curas acusados -luego, condenados penalmente-, entre otras personas.

Lo llamativo es que, entre las conclusiones a las que arribaron los investigadores del Vaticano, sobresalía la consideración referida a una dimisión del estado clerical "de inmediato" para Corradi. Es decir, Simón y Martínez habían advertido irregularidades e incumplimientos de los curas en sus funciones. Incluso, por ello la misma Congregación para la Doctrina de la Fe (dependiente del Vaticano) dispuso la intervención mundial de la orden religiosa a la que correspondía el Próvolo.

Papa Francisco Infobae

No obstante, la investigación canónica aún no concluye (el juicio penal de la Justicia de Mendoza condenó a 45 años de cárcel a Corbacho y a 42 a Corradi en noviembre de 2019). Y, aunque los curas investigadores finalizaron su trabajo preliminar considerando que correspondía la expulsión, esta facultad solo se le atribuye al Papa. Al no estar concluida aún la causa canónica contra Corradi y Corbacho, no hay sentencia.

Así las cosas, Corradi falleció en 2021, en un hogar para ancianos -cumpliendo su condena penal con prisión domiciliaria- siendo sacerdote aún. Y también sigue siendo cura Horacio Corbacho, quien purga su condena a 45 años en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Ambos curas fueron encontrados culpables y declarados autores de los abusos a niños sordos y niñas sordas en el Próvolo de Luján de Cuyo. También fueron condenados en este caso, y por los mismos delitos, el jardinero Armando Gómez y el ex monaguillo, Jorge Bordón.

"Una vez que la Santa Sede recibe toda la investigación, puede, por un lado, decidir archivar todo por considerarlo inconsistente. Otra de las posibilidades es pedir mayores precisiones por considerar que hay lagunas o faltantes de información. También, en caso de considerar la prueba suficiente, puede imponer, directamente, la pena o elevar todo al Papa para que dimita (expulse) del estado sacerdotal a los culpables y lo inhabilite para siempre. Además tiene la posibilidad de mandar que se haga un proceso penal canónico administrativo y también que se inicie un proceso penal judicial", sintetizó Dante Simón en una entrevista con Los Andes en marzo de 2017 y al referirse a los posibles desenlaces de la investigación canónica.