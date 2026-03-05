Lavanda perfecta todo el año: cuándo es el mejor momento para podarla

La lavanda es una de las plantas que mejor resiste el calor y la sequía , convirtiéndose en una aliada del jardín moderno . Sin embargo, para que este semiarbusto florezca con vigor año tras año, es obligatorio someterlo a una poda regular. La falta de intervención suele derivar en una planta desgarbada que pierde su forma compacta.

La clave para que la planta prospere reside exclusivamente en la frecuencia y la técnica de su poda. Los expertos recomiendan realizar dos recortes obligatorios cada temporada para mantener el equilibrio entre el crecimiento y la salud del arbusto. El primero de ellos tiene lugar durante la primavera.

Es fundamental verificar que hayan terminado las heladas permanentes antes de sacar las tijeras de jardín, ya que el frío extremo puede dañar los cortes frescos. Durante este mantenimiento de primavera , el objetivo es fomentar un crecimiento compacto desde el principio de la temporada. Se debe realizar un corte enérgico que retire aproximadamente dos tercios del volumen total de la planta , eliminando también los restos de las espigas florales del año anterior.

Existe una regla de oro que prohíbe estrictamente cortar las partes que ya presentan un aspecto leñoso, gris o marrón. Estas secciones de madera vieja tienen una capacidad de rebrote casi nula , por lo que una poda excesiva en esa zona podría dejar huecos permanentes o incluso matar la planta definitivamente. El corte siempre debe realizarse sobre las partes verdes o ligeramente tiernas que aún conservan capacidad de ramificación.

Este manejo técnico responde a una necesidad fisiológica de la especie para evitar el envejecimiento prematuro. Si no se recorta la parte superior, la planta destina sus recursos a mantener estructuras antiguas y leñosas en lugar de renovar sus tejidos jóvenes. Además, al mantener la forma redondeada mediante la poda, se evita que el peso de las ramas haga que el arbusto se abra por el centro, perdiendo su valor ornamental y su resistencia estructural.

La segunda poda de la lavanda: cuándo hacerla y por qué mejora la floración

La segunda etapa de la poda ocurre justo después de que la primera tanda de flores comience a marchitarse. Esta intervención es notablemente menos agresiva que la inicial. En este caso, solo se debe reducir un tercio de la altura total del lavanda, concentrándose principalmente en los tallos de las flores hasta llegar al nivel del follaje denso. Se recomienda realizar este trabajo antes de que lleguen los primeros fríos del otoño para que las heridas cicatricen correctamente y los nuevos brotes maduren.

La razón biológica detrás de este segundo recorte es la gestión energética eficiente del arbusto. La producción de semillas es una de las tareas que más energía le demanda a la planta durante su ciclo vital. Al eliminar las flores marchitas a tiempo, la lavanda interrumpe ese proceso de gasto energético y puede utilizar esos mismos nutrientes para fortalecer sus tallos actuales o incluso intentar una segunda floración antes de que termine la temporada.

Independientemente de si la lavanda se encuentra en macetas, canteros o balcones, este ciclo de dos cortes asegura un ejemplar sano y altamente productivo. El resultado no es solo estético; una lavanda bien podada maximiza su fragancia característica y permite que sus flores sigan siendo un recurso valioso para los polinizadores del jardín durante más tiempo. Seguir este calendario de mantenimiento es la única forma de garantizar que la planta conserve su frescura y no se convierta en un cúmulo de ramas secas sin vida en su base.