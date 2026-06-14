14 de junio de 2026 - 13:18

Un nutricionista revela si la ensalada de papas engorda y cuántos carbohidratos contiene

La ensalada de papas es una de las recetas clásicas de la cocina y un nutricionista revela si engorda por los carbohidratos que contiene.

La ensalada de papas suele combinarse con distintos ingredientes.

La ensalada de papas suele combinarse con distintos ingredientes.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

La ensalada de papas siempre aparece en reuniones familiares, almuerzos rápidos y mesas de verano. Sin embargo, muchas personas la evitan por miedo a subir de peso o por creer que contiene demasiados carbohidratos. Esa fama la acompaña desde hace años, aunque un especialista sostiene que la percepción popular no siempre coincide con la evidencia nutricional.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 15 al 21 de junio

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 15 al 21 de junio

Por Ignacio Alvarado
las cascaras de palta que pensabas tirar, son un tesoro: 3 formas de reutilizarlas creativamente

Las cáscaras de palta que pensabas tirar, son un tesoro: 3 formas de reutilizarlas creativamente

Por Ignacio Alvarado

Detrás de este plato existe una pregunta que se repite constantemente: ¿realmente las papas engordan o el problema está en cómo se preparan? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. De hecho, algunos detalles relacionados con las porciones y los ingredientes pueden marcar una diferencia en el cuerpo.

ensalada de papas
Conocer su proporción de carbohidratos define qué tan saludable es.

Conocer su proporción de carbohidratos define qué tan saludable es.

Las ensalada de papas no es una comida enemiga

Uno de los mitos más extendidos en nutrición es que las papas deberían evitarse cuando el objetivo es controlar el peso corporal. Sin embargo, el nutricionista y biólogo Simone Gabrielli coincide en que esta idea suele estar basada en conceptos incompletos o directamente equivocados.

  • Las papas aportan principalmente carbohidratos complejos, que constituyen una de las fuentes de energía más importantes para el organismo. Además, contienen nutrientes como vitamina C y potasio, dos componentes fundamentales para diversas funciones del cuerpo.
  • Un dato que suele sorprender es que, comparadas con otros alimentos ricos en carbohidratos, las papas pueden tener menos calorías por la misma cantidad de peso. Esto permite consumir porciones visualmente más abundantes sin incrementar de manera excesiva el aporte energético de una comida.
  • Respecto a los carbohidratos, una porción de 100 gramos de papa cocida suele aportar alrededor de 17 a 20 gramos, aunque la cifra puede variar según la variedad y el método de cocción utilizado. Esto no significa automáticamente que provoque aumento de peso. Como ocurre con casi todos los alimentos, el impacto depende del contexto general de la alimentación y de las cantidades consumidas.
ensalada de papas

Cómo es el secreto para transformar la ensalada de papas en una comida equilibrada

La clave para aprovechar los beneficios de este plato consiste en combinar correctamente sus ingredientes. Cuando las papas se acompañan con proteínas, vegetales y grasas saludables, la absorción de los azúcares presentes en los carbohidratos puede producirse de manera más gradual.

Las proteínas son uno de los componentes más importantes para lograr una comida completa

Entre las opciones más utilizadas aparecen el pollo, los huevos, el atún, algunos quesos frescos y el salmón. También existen alternativas vegetales como garbanzos, lentejas, porotos, arvejas o edamame.

Otro elemento fundamental es la fibra

Incorporar vegetales ayuda a prolongar la sensación de saciedad y aporta vitaminas y minerales esenciales. Tomates, pepinos, zanahorias, cebollas, pimientos, apio o chauchas son algunas de las opciones que pueden complementar perfectamente una ensalada de papas.

Los condimentos pueden cambiar por completo el resultado final

  • Muchas veces la reputación negativa de la ensalada de papas está relacionada con los aderezos utilizados. Mayonesas en exceso, salsas procesadas y mezclas muy grasas pueden transformar un plato relativamente equilibrado en una preparación mucho más calórica.
  • Por ese motivo, el nutricionista suele recomendar alternativas más simples. "El jugo de limón, el vinagre de manzana y diversas hierbas frescas aportan sabor sin necesidad de sumar grandes cantidades de calorías".
ensalada de papas

La ensalada de papas está lejos de ser el plato prohibido que se imagina. Las papas aportan carbohidratos complejos, vitaminas y minerales y pueden formar parte de una alimentación saludable cuando se consumen en cantidades adecuadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

una ducha por semana: esto es lo que le sucede a tu cuerpo en pocos dias

Una ducha por semana: esto es lo que le sucede a tu cuerpo en pocos días

Por Ignacio Alvarado
La variedad de papas fue uno de los atractivos del encuentro Habemus papas, realizado en el INTA Luján de Cuyo.

Buscan la diversificación de variedades de papa para captar otros nichos de mercado

No cometas estos errores al calefaccionar tu casa. Puede subir tu factura de gas. 

Cómo ahorrar gas en invierno: los errores que hay que evitar al calefaccionar la casa

Por Sofía Serelli
No tires tus auriculares viejos y rotos. Te mostramos 2 opciones para reutilizarlos.

Si tenés auriculares con cable viejos o rotos, tenés un tesoro en casa: 2 formas de reutilizarlos

Por Sofía Serelli