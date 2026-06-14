Un nutricionista revela si la ensalada de papas engorda y cuántos carbohidratos contiene

La ensalada de papas es una de las recetas clásicas de la cocina y un nutricionista revela si engorda por los carbohidratos que contiene.

La ensalada de papas siempre aparece en reuniones familiares, almuerzos rápidos y mesas de verano. Sin embargo, muchas personas la evitan por miedo a subir de peso o por creer que contiene demasiados carbohidratos. Esa fama la acompaña desde hace años, aunque un especialista sostiene que la percepción popular no siempre coincide con la evidencia nutricional.

Detrás de este plato existe una pregunta que se repite constantemente: ¿realmente las papas engordan o el problema está en cómo se preparan? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. De hecho, algunos detalles relacionados con las porciones y los ingredientes pueden marcar una diferencia en el cuerpo.

ensalada de papas Conocer su proporción de carbohidratos define qué tan saludable es. WEB Las ensalada de papas no es una comida enemiga Uno de los mitos más extendidos en nutrición es que las papas deberían evitarse cuando el objetivo es controlar el peso corporal. Sin embargo, el nutricionista y biólogo Simone Gabrielli coincide en que esta idea suele estar basada en conceptos incompletos o directamente equivocados.

Las papas aportan principalmente carbohidratos complejos, que constituyen una de las fuentes de energía más importantes para el organismo. Además, contienen nutrientes como vitamina C y potasio, dos componentes fundamentales para diversas funciones del cuerpo.

que constituyen una de las fuentes de energía más importantes para el Además, contienen nutrientes como dos componentes fundamentales para diversas funciones del cuerpo. Un dato que suele sorprender es que, comparadas con otros alimentos ricos en carbohidratos, las papas pueden tener menos calorías por la misma cantidad de peso. Esto permite consumir porciones visualmente más abundantes sin incrementar de manera excesiva el aporte energético de una comida.

por la misma cantidad de peso. Esto permite consumir porciones visualmente más abundantes sin incrementar de manera excesiva el aporte energético de una comida. Respecto a los carbohidratos, una porción de 100 gramos de papa cocida suele aportar alrededor de 17 a 20 gramos, aunque la cifra puede variar según la variedad y el método de cocción utilizado. Esto no significa automáticamente que provoque aumento de peso. Como ocurre con casi todos los alimentos, el impacto depende del contexto general de la alimentación y de las cantidades consumidas. ensalada de papas WEB Cómo es el secreto para transformar la ensalada de papas en una comida equilibrada La clave para aprovechar los beneficios de este plato consiste en combinar correctamente sus ingredientes. Cuando las papas se acompañan con proteínas, vegetales y grasas saludables, la absorción de los azúcares presentes en los carbohidratos puede producirse de manera más gradual.

Las proteínas son uno de los componentes más importantes para lograr una comida completa Entre las opciones más utilizadas aparecen el pollo, los huevos, el atún, algunos quesos frescos y el salmón. También existen alternativas vegetales como garbanzos, lentejas, porotos, arvejas o edamame.

Otro elemento fundamental es la fibra Incorporar vegetales ayuda a prolongar la sensación de saciedad y aporta vitaminas y minerales esenciales. Tomates, pepinos, zanahorias, cebollas, pimientos, apio o chauchas son algunas de las opciones que pueden complementar perfectamente una ensalada de papas. Los condimentos pueden cambiar por completo el resultado final Muchas veces la reputación negativa de la ensalada de papas está relacionada con los aderezos utilizados. Mayonesas en exceso, salsas procesadas y mezclas muy grasas pueden transformar un plato relativamente equilibrado en una preparación mucho más calórica.

utilizados. en exceso, procesadas y pueden transformar un plato relativamente equilibrado en una preparación mucho más calórica. Por ese motivo, el nutricionista suele recomendar alternativas más simples. "El jugo de limón, el vinagre de manzana y diversas hierbas frescas aportan sabor sin necesidad de sumar grandes cantidades de calorías". ensalada de papas WEB La ensalada de papas está lejos de ser el plato prohibido que se imagina. Las papas aportan carbohidratos complejos, vitaminas y minerales y pueden formar parte de una alimentación saludable cuando se consumen en cantidades adecuadas.