Poda de otoño: por qué la lavanda debe podarse entre marzo y abril

Jardinería. Podar la lavanda días antes del otoño es un beneficio para la floración y su resistencia ante el invierno.

Un recorte moderado a principios del otoño es un beneficio para estas plantas ornamentales.

La lavanda es una de las plantas más elegidas en jardines y balcones por su aroma, color y resistencia. Sin embargo, mantenerla saludable no depende solo del riego o la exposición al sol, sino también de un detalle clave. Podarla en vísperas del otoño es una ventaja para este tipo de flores ornamentales.

El momento correcto puede definir cómo atravesará los meses fríos y cómo florecerá en la siguiente temporada. Realizar esta tarea de jardinería es simple y el período ideal se ubica entre marzo y abril, en la llegada plena del otoño.

Por qué la poda a principios del otoño fortalece la estructura y previene el deterioro Según la Real Sociedad de Horticultura, realizar la poda en vísperas del otoño permite que la planta reorganice su energía antes del invierno en el jardín. Durante marzo y abril, la lavanda todavía conserva actividad vegetativa, lo que facilita una recuperación más eficiente tras el corte.

Al retirar flores secas (todavía sirven) y recortar los tallos leñosos superficiales, se estimula un crecimiento más compacto y ordenado. Esto evita que la planta se vuelva demasiado leñosa en la base, un problema frecuente cuando no se poda con regularidad.

Además, una estructura más firme reduce el riesgo de que el viento o las lluvias intensas dañen las ramas durante los meses fríos. La poda estratégica ayuda a mantener una forma equilibrada y favorece una floración más abundante en primavera.

Es importante no cortar en exceso ni llegar a la parte completamente leñosa sin brotes verdes, ya que la lavanda puede tener dificultades para rebrotar desde madera vieja. El recorte debe ser moderado y siempre utilizando herramientas limpias y afiladas. Cómo realizar una mejor floración y mayor longevidad en la próxima temporada Podar entre marzo y abril no solo protege la planta en invierno, sino que también influye directamente en la calidad de la floración futura. La lavanda florece sobre brotes nuevos, por lo que estimular su aparición resulta fundamental.

Al eliminar las flores marchitas antes del otoño, se evita que la planta destine energía a la formación de semillas. Esa energía se redirige hacia el fortalecimiento interno y la preparación para el siguiente ciclo de crecimiento.

Otro beneficio clave es la prolongación de la vida útil de la planta. Sin poda, la lavanda tiende a abrirse en el centro y perder densidad, lo que afecta tanto su aspecto ornamental como su producción aromática. Con un mantenimiento adecuado en el momento justo, puede mantenerse vigorosa durante muchos años. En climas templados, esta intervención otoñal se convierte en una práctica esencial para conservar su forma redondeada y su intensidad de color en cada temporada.

Podar la lavanda entre marzo y abril, en vísperas del otoño, es una práctica fundamental para fortalecer su estructura, prevenir daños invernales y garantizar una floración abundante en primavera.