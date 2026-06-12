Confirmado: revisarán auto por auto y multarán a quienes no tengan este elemento de seguridad

Los controles de tránsito en Argentina pueden revisar auto por auto si el vehículo cumple con los elementos mínimos para circular. Entre ellos hay uno que muchos conductores olvidan hasta que llega una multa: el matafuego obligatorio . La exigencia no es nueva ni depende de una campaña puntual.

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La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que, para circular, el vehículo debe contar con matafuego y balizas portátiles normalizados , con excepción de las motocicletas.

El elemento de seguridad que puede generar multas si falta, está vencido o no funciona es el matafuego . Su objetivo es permitir una primera respuesta ante un principio de incendio, ya sea en el propio vehículo o para asistir en una emergencia cercana.

Según Argentina.gob.ar, además de la documentación obligatoria, en el auto debe haber un matafuego de 1 kg , espejos retrovisores en ambos lados y balizas portátiles para usar si el vehículo debe detenerse en la ruta por un imprevisto.

Uno de los errores más comunes es creer que cualquier matafuego guardado en el baúl sirve para evitar una infracción. En realidad, debe estar cargado , con presión correcta, control vigente y fabricado o mantenido bajo las normas técnicas correspondientes.

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El Decreto Reglamentario de la Ley de Tránsito indica que los extintores deben ser fabricados, mantenidos y controlados periódicamente de acuerdo con normas IRAM o normas internacionales aplicables. También deben tener indicador de presión de carga.

Dónde debe ir ubicado para evitar problemas

El matafuego no debería viajar suelto. Tiene que estar bien sujeto, en un lugar seguro y de acceso rápido. Si queda libre dentro del habitáculo o del baúl, puede convertirse en un objeto peligroso ante una frenada brusca o un choque.

En vehículos particulares, lo recomendable es que esté al alcance del conductor o del acompañante, sujeto con su soporte. Además, conviene revisar que el precinto, el manómetro y la fecha de control estén en buen estado.

Qué pueden revisar en un control

En un operativo vial, la autoridad puede pedir la documentación del vehículo y controlar los elementos obligatorios. Si el matafuego no está, está vencido o no tiene carga suficiente, el conductor puede recibir una multa, cuyo monto varía según la jurisdicción.

El Cronista informó que las sanciones pueden expresarse en Unidades Fijas, por lo que el valor final cambia según la provincia o municipio. Por eso, no conviene quedarse solo con un número: lo importante es que el matafuego esté reglamentario antes de salir.