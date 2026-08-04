Qué significa encontrar una nota en el parabrisas del auto y por qué es una señal de alerta

Volvés a tu auto estacionado y ves un papel en el limpiaparabrisas . Lo primero que pensás es una multa. O quizás alguien chocó por error y dejó sus datos. Pero en el último tiempo, ese papel puede ser el primer paso de una estafa cuidadosamente armada. Delincuentes vienen usando este método para montar delitos.

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Este tipo de trampa fue reportado en distintos incidentes. Autoridades alertaron sobre notas o incluso dinero falso dejado bajo el limpiaparabrisas específicamente para sacar a la víctima del auto, dejándola potencialmente vulnerable a un robo o una emboscada. En la versión digital de esta misma trampa, el objetivo no es sacarte del auto: es hacer que llames o le escribas a un número desconocido.

El mecanismo se arma en tres etapas, pensadas para que la víctima baje la guardia en cada una de ellas.

En algunos casos, los delincuentes usan la llamada inicial simplemente para grabar a la víctima o sacarle datos de fondo.

Encontrás un trozo de papel escrito a mano (ese detalle busca darle un tono de autenticidad que un mensaje impreso no tendría) con un texto del estilo: "Hola, perdón pero rozaste mi auto al estacionar" o "te rompí el espejo por error, dejo mi número para pasarnos el seguro y hacerme cargo de los gastos".

La versión más común de la nota dice algo como "perdón, choqué tu auto, por favor llamame para arreglar el seguro", acompañada de un nombre y un número de teléfono.

Paso 2: la víctima cae en la buena fe

Creyendo que se trata de un reclamo legítimo, o de una persona honesta que quiere resolver un siniestro, la persona llama o escribe por WhatsApp al número indicado.

Revisás el auto y no encontrás ningún daño. Podés sentirte aliviado y pensar que la persona se equivocó. O podés ver algún rayón chico que ya estaba antes y asumir que lo causaron ellos. Cuando llamás al número, ahí empieza la estafa.

Paso 3: el engaño digital

Acá es donde el mecanismo se vuelve más peligroso, y toma distintas formas según el caso.

En la variante de robo de WhatsApp, te dicen que te van a mandar un código o token de verificación "del seguro" por SMS para registrar el reclamo. Si lo compartís, te clonan la cuenta de WhatsApp por completo.

te dicen que te van a mandar un o "del seguro" por para registrar el reclamo. Si lo compartís, te la cuenta de WhatsApp por completo. Este es un patrón extremadamente extendido: en un código de verificación, un estafador afirma haber ingresado tu número por error y necesita el código que recibiste para acceder a su cuenta.

extremadamente extendido: en un de verificación, un afirma haber ingresado tu número por error y necesita el que recibiste para acceder a su cuenta. En realidad, ese código le da acceso completo a tu propia cuenta. Este tipo de ataque fue tan efectivo que en marzo de 2026 el FBI y la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) emitieron una advertencia formal después de que operativos de inteligencia rusa lo usaran para vulnerar miles de cuentas de funcionarios, personal militar y periodistas estadounidenses. Ni siquiera personas entrenadas para reconocer estafas de phishing lograron evitarlo.

Este tipo de trampas se usan para armar estafas telefónicas más elaboradas. WEB

Cómo protegerse

La regla más importante de seguridad, es nunca compartir un código de verificación con nadie, sin importar quién diga ser. Esos códigos existen exclusivamente para uso personal y ninguna aseguradora, compañía ni persona legítima necesita que se los dictes por teléfono o mensaje.

de verificación con nadie, sin importar quién diga ser. Esos códigos existen exclusivamente para uso personal y ninguna compañía ni persona legítima necesita que se los dictes por o Si aparece una nota de este tipo, conviene revisar bien el auto antes de reaccionar, fotografiar la nota y cualquier daño visible, y evitar hacer clic en cualquier enlace que llegue después del primer contacto.

de este tipo, conviene revisar bien el auto antes de reaccionar, fotografiar la nota y cualquier daño visible, y evitar hacer en cualquier que llegue después del primer contacto. Si algo pide un código recibido por SMS, hay que tratarlo directamente como un intento de hackeo, sin importar cuán urgente o razonable suene la excusa.

WEB

Una nota en el parabrisas no siempre es lo que parece. Puede ser, efectivamente, un vecino honesto dejando sus datos después de un accidente menor. Pero también puede ser el primer paso de un esquema diseñado para robar una cuenta de WhatsApp, instalar malware o extraer datos personales con fines de extorsión.