4 de agosto de 2026 - 17:35

Qué significa encontrar una nota en el parabrisas del auto y por qué es una señal de alerta

No siempre es alguien pidiendo disculpas por un rayón en el auto. En ese papel puede haber una estafa diseñada para vaciarte la cuenta o robarte el WhatsApp.

Los delincuentes pueden realizar choques falsos en el auto para reclamar pagos falsos de seguro.

Los delincuentes pueden realizar choques falsos en el auto para reclamar pagos falsos de seguro.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Leé además

Es importante conocer las precauciones cuando aparece una botella en la rueda del auto.

Qué significa encontrar una botella en la rueda del auto y por qué es una señal de alerta

Por Lucas Vasquez
En Suecia, los autos eléctricos enchufables son cada vez más populares. 

Cómo Suecia logró que los dueños de híbridos enchufables usen el modo eléctrico en el 70% de sus viajes

Por Cristian Reta

Este tipo de trampa fue reportado en distintos incidentes. Autoridades alertaron sobre notas o incluso dinero falso dejado bajo el limpiaparabrisas específicamente para sacar a la víctima del auto, dejándola potencialmente vulnerable a un robo o una emboscada. En la versión digital de esta misma trampa, el objetivo no es sacarte del auto: es hacer que llames o le escribas a un número desconocido.

En algunos casos, los delincuentes usan la llamada inicial simplemente para grabar a la víctima o sacarle datos de fondo.

En algunos casos, los delincuentes usan la llamada inicial simplemente para grabar a la víctima o sacarle datos de fondo.

Cómo funciona la trampa de la "nota por choque" en el auto

El mecanismo se arma en tres etapas, pensadas para que la víctima baje la guardia en cada una de ellas.

Paso 1: la carnada emocional y financiera

Encontrás un trozo de papel escrito a mano (ese detalle busca darle un tono de autenticidad que un mensaje impreso no tendría) con un texto del estilo: "Hola, perdón pero rozaste mi auto al estacionar" o "te rompí el espejo por error, dejo mi número para pasarnos el seguro y hacerme cargo de los gastos".

La versión más común de la nota dice algo como "perdón, choqué tu auto, por favor llamame para arreglar el seguro", acompañada de un nombre y un número de teléfono.

Paso 2: la víctima cae en la buena fe

Creyendo que se trata de un reclamo legítimo, o de una persona honesta que quiere resolver un siniestro, la persona llama o escribe por WhatsApp al número indicado.

Revisás el auto y no encontrás ningún daño. Podés sentirte aliviado y pensar que la persona se equivocó. O podés ver algún rayón chico que ya estaba antes y asumir que lo causaron ellos. Cuando llamás al número, ahí empieza la estafa.

Paso 3: el engaño digital

Acá es donde el mecanismo se vuelve más peligroso, y toma distintas formas según el caso.

  • En la variante de robo de WhatsApp, te dicen que te van a mandar un código o token de verificación "del seguro" por SMS para registrar el reclamo. Si lo compartís, te clonan la cuenta de WhatsApp por completo.
  • Este es un patrón extremadamente extendido: en un código de verificación, un estafador afirma haber ingresado tu número por error y necesita el código que recibiste para acceder a su cuenta.
  • En realidad, ese código le da acceso completo a tu propia cuenta. Este tipo de ataque fue tan efectivo que en marzo de 2026 el FBI y la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) emitieron una advertencia formal después de que operativos de inteligencia rusa lo usaran para vulnerar miles de cuentas de funcionarios, personal militar y periodistas estadounidenses. Ni siquiera personas entrenadas para reconocer estafas de phishing lograron evitarlo.
Este tipo de trampas se usan para armar estafas telefónicas más elaboradas.

Este tipo de trampas se usan para armar estafas telefónicas más elaboradas.

Cómo protegerse

  • La regla más importante de seguridad, es nunca compartir un código de verificación con nadie, sin importar quién diga ser. Esos códigos existen exclusivamente para uso personal y ninguna aseguradora, compañía ni persona legítima necesita que se los dictes por teléfono o mensaje.
  • Si aparece una nota de este tipo, conviene revisar bien el auto antes de reaccionar, fotografiar la nota y cualquier daño visible, y evitar hacer clic en cualquier enlace que llegue después del primer contacto.
  • Si algo pide un código recibido por SMS, hay que tratarlo directamente como un intento de hackeo, sin importar cuán urgente o razonable suene la excusa.

Una nota en el parabrisas no siempre es lo que parece. Puede ser, efectivamente, un vecino honesto dejando sus datos después de un accidente menor. Pero también puede ser el primer paso de un esquema diseñado para robar una cuenta de WhatsApp, instalar malware o extraer datos personales con fines de extorsión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Muchos conductores fueron multados por ignorar esta señal de tránsito. 

Qué significa la señal de tránsito con forma de diamante que puede generar multas inesperadas a los conductores

Por Cristian Reta
El uso urbano intenso de un auto, con paradas y arranques constantes, acelera el desgaste de la correa considerablemente más rápido que el uso en ruta.

Cada cuánto hay que cambiar la correa de distribución del auto: no son 40 ni 100 mil kilómetros

Encontraron un viejo Renault con solo 12 kilómetros recorridos. 

Encontraron un Renault 5 de 1982 con solo 12 kilómetros: estuvo 44 años guardado tras un examen de manejo fallido

el mecanico explica por que dejar el tanque siempre en reserva puede terminar saliendo mucho mas caro

El mecánico explica por qué dejar el tanque siempre en reserva puede terminar saliendo mucho más caro