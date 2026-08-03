3 de agosto de 2026 - 11:50

Cómo Suecia logró que los dueños de híbridos enchufables usen el modo eléctrico en el 70% de sus viajes

En Suecia, los conductores de híbridos realizan el 70% de sus viajes en modo eléctrico gracias a un incentivo fiscal que no existe en el Reino Unido.

En Suecia, los autos eléctricos enchufables son cada vez más populares.&nbsp;

En Suecia, los autos eléctricos enchufables son cada vez más populares. 

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Por Cristian Reta

La estrategia de transición hacia el coche eléctrico está encontrando resultados dispares en Europa. Mientras la mayoría de los países apuestan por la migración total hacia vehículos a batería, Suecia ha demostrado que incentivar la carga de los híbridos enchufables permite alcanzar cifras de movilidad eléctrica similares a los modelos puros.

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La diferencia radica en la compensación por la energía consumida en el hogar. En territorio sueco, los empleadores pueden reembolsar el costo de la carga doméstica a sus trabajadores sin enfrentar cargas fiscales adicionales, lo que motiva el uso del motor eléctrico frente al de combustión.

¿Qué ventajas ofrece la tecnología PHEV frente al modelo británico?

  • Tecnología PHEV: ofrece a los conductores la posibilidad de realizar trayectos diarios en modo eléctrico y contar con un motor de gasolina para viajes largos, evitando la dependencia total de infraestructuras públicas.
  • El contraste británico: en el Reino Unido, donde no se aplican incentivos fiscales por cargar en casa, el uso del motor eléctrico en estos mismos vehículos cae drásticamente hasta representar apenas el 10% de los trayectos.
  • Ahorro operativo: un vehículo comercial cargado durante la noche reduce el costo de uso a 3,50 euros por cada 160 kilómetros, comparado con los 23 euros que requiere un furgón diésel equivalente.

¿Por qué el incentivo sueco podría ser clave para la transición energética?

  • Riesgo de estancamiento: la presión para saltar directamente al coche eléctrico puro puede provocar que los usuarios conserven sus vehículos antiguos y más contaminantes durante más tiempo.
  • Pequeñas empresas: para profesionales como fontaneros o repartidores, la carga doméstica nocturna resulta la única alternativa financieramente viable frente al alto costo de las estaciones públicas de carga rápida.
  • Cambio de paradigma: la experiencia sueca sugiere que premiar el uso efectivo de la electricidad, y no simplemente la adquisición del vehículo, es la vía más rápida para reducir las emisiones de CO.

La industria automotriz, representada en este análisis por las conclusiones de Ford, sostiene que los híbridos enchufables merecen una segunda oportunidad en la hoja de ruta hacia las cero emisiones. La flexibilidad del motor de combustión combinada con incentivos domésticos permite a los conductores convertirse en protagonistas de la transición energética sin los obstáculos prácticos del modelo "todo o nada".

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