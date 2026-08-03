3 de agosto de 2026 - 17:35

Qué significa encontrar una botella en la rueda del auto y por qué es una señal de alerta

Una simple botella de plástico colocada en una de las ruedas del auto puede ser parte de una maniobra delictiva y es importante conocer las precauciones.

Es importante conocer las precauciones cuando aparece una botella en la rueda del auto.

Es importante conocer las precauciones cuando aparece una botella en la rueda del auto.

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Por Lucas Vasquez

A simple vista parece un objeto sin importancia, pero encontrar una botella de plástico atrapada junto a una rueda del auto puede ser una advertencia de que alguien intentó preparar una trampa. El método se aprovecha del desconcierto del conductor para actuar en cuestión de segundos.

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El engaño suele aparecer en estacionamientos de supermercados, centros comerciales o lugares con gran movimiento. Aunque parece un simple ejemplo, sigue siendo una técnica utilizada por delincuentes que buscan aprovechar un momento de distracción para cometer un robo.

Estos trucos son las principales opciones de los delincuentes.

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Cómo funciona la trampa de la botella en la rueda del auto

  • El procedimiento comienza cuando los delincuentes detectan un vehículo estacionado y sin su propietario cerca. En ese momento colocan una botella de plástico aplastada entre el neumático y el guardabarros, casi siempre en la rueda trasera del lado del acompañante.
  • La ubicación no es casual. Como la mayoría de las personas ingresa al auto por la puerta del conductor, la botella queda fuera de su campo de visión y pasa desapercibida.
  • Cuando el conductor enciende el vehículo y comienza a salir del estacionamiento, la rueda aplasta el envase y produce un fuerte ruido, similar al de un desperfecto mecánico o al de un neumático dañado. La reacción habitual es detenerse de inmediato y bajar para revisar qué ocurrió.
  • Ese instante es el que buscan los delincuentes. Si el conductor deja el motor encendido o las puertas sin trabar, un cómplice puede aprovechar para llevarse el vehículo o robar bolsos, celulares, billeteras u otros objetos de valor que hayan quedado en el interior.
También es aconsejable no dejar bolsos, mochilas, computadoras o teléfonos a la vista dentro del habitáculo.

También es aconsejable no dejar bolsos, mochilas, computadoras o teléfonos a la vista dentro del habitáculo.

Qué hacer para evitar caer en este tipo de engaño

La mejor forma de prevenir este tipo de situaciones es mantener la calma y adoptar algunas medidas de seguridad antes de subir al vehículo.

  1. Siempre es recomendable hacer una rápida inspección visual alrededor del auto, especialmente si estuvo estacionado durante un tiempo en un lugar poco concurrido. Detectar un objeto extraño puede evitar un mal momento.
  2. Si al comenzar a circular escuchás un ruido inesperado, lo más seguro es apagar el motor antes de descender, retirar las llaves y cerrar el vehículo con llave. Aunque la revisión dure apenas unos segundos, esa precaución reduce las posibilidades de que alguien aproveche el descuido.

En definitiva, una simple botella de plástico puede ser mucho más que basura en un estacionamiento. Conocer este método y actuar con precaución puede marcar la diferencia entre una anécdota y ser víctima de un robo.

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